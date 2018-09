El presidente Mauricio Macri recorrió el Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires, que será la sede principal de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, y destacó que la obra "demuestra que cuando los argentinos nos ponemos de trabajar en serio somos capaces de hacer las cosas muy bien".



"La verdad es que, a poco de recorrerla, uno se da cuenta de que esta Villa Olímpica no tiene nada que envidiarle a las mejores del mundo. Me llena de orgullo y alegría", puntualizó Macri, quien visitó las instalaciones del predio junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



También concurrieron el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, Franco Moccia; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, y un grupo de deportistas.



El complejo deportivo será el escenario principal de los Juegos Olímpicos (JJOOJJ) que se desarrollarán entre el 6 y el 18 de octubre próximo con la participación de miles de atletas de todo el mundo.



Macri y Larreta junto a un obrero.



El Presidente destacó: "Estoy seguro de que estamos preparados como nunca para recibir a tantas delegaciones, y que va a ser una verdadera fiesta del deporte y para todos los argentinos".



"Todo lo que estamos haciendo genera credibilidad en el mundo, y eso depende nosotros, de que sigamos apostando a la verdad, a la transparencia, al trabajo en equipo, porque es el único camino”, sostuvo.



Luego señaló: "Vengo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, me encontré con el presidente del Comité Olímpico Internacional (Thomas Bach) y estaba muy contento por como hemos trabajado".



Apuntó que durante ese acontecimiento, realizado en Nueva York, los líderes del mundo con quienes se encontró le expresaron que "esta vez creemos, por primera vez de verdad, que los argentinos están decididos en serio a construir ese país maravilloso que tienen que ser".



Luego agregó: "Que esta vez sentimos que no hay atajos, que estamos poniendo y apostando a reglas de juego claras y no pensando en mañana sino en la próxima generación. Ellos saben que gran parte de los obstáculos que hemos tenido en los últimos meses provienen del mundo".



Algunas de las deportistas con el mandatario.



"Por eso valoran que sigamos firmes en este camino, que enfrentemos cada dificultad, sin cambiar las reglas y volver a las trampas, al engaño, al atajo. Nos apoyan más que nunca", sostuvo.



Enfatizó que ese respaldo internacional, especialmente puesto de manifiesto con la organización argentina del G20 y el "acuerdo inédito" alcanzado con el FMI, "tiene que ver con que estamos comprometidos de verdad a ser parte de un mundo que necesita más protagonistas que ayuden al día a día a crecer, a desarrollarnos, a reducir la pobreza y a crear oportunidades".