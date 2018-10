El presidente Mauricio Macri mantuvo este jueves una reunión, en el Museo Casa Rosada, con los líderes de sector empresarial que asisten a la cumbre del B20 en Buenos Aires.

El mandatario destacó la importancia que los países emergentes enfrenten los desafíos globales de este tiempo "fortaleciendo las instituciones con reglas claras y transparencia, que es lo que crea el entorno adecuado para aumentar el desarrollo a través de nuevas inversiones" y afirmó que la Argentina "está trabajando duramente para recuperarse de épocas en las que realmente apostamos a marcos regulatorios muy confusos".

"Creo que estamos demostrando como nunca antes que somos una comunidad resiliente, que aprendimos de nuestros errores y que estamos preparados para desarrollar este maravilloso país", agregó.

El presidente le insistió a los empresarios que ahora en Argentina "hay reglas claras" (Presidencia)-



El jefe de Estado subrayó: "Ustedes son bienvenidos para venir a aliarse con nuestros emprendedores y empresarios locales. Valoramos mucho que estén acá y pensamos que juntos podemos hacer muy buenas cosas".



La reunión contó con la participación de más de medio centenar de líderes empresariales de la Argentina y de los distintos países miembros del G20 que asisten a la cumbre organizada en Buenos Aires por el B20, el grupo de afinidad vinculado a la comunidad internacional de negocios.



El encuentro se desarrolla en el marco de la Presidencia argentina del G20 y concluirá mañana con la entrega del documento que contiene el conjunto de políticas recomendadas por el sector con vistas a la la reunión de Presidentes y Jefes de Gobierno que se realizará en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre próximos.



Macri estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Producción y Trabajo, Dante Sica; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otras autoridades.



El Presidente destacó en su mensaje que el Gobierno tiene la firme decisión de "apoyar y promover el desarrollo de nuestros sectores estratégicos, en primer lugar, la energía, porque sin energía ningún país puede crecer".



"Afortunadamente somos potencialmente muy ricos en materia de energías renovables y actualmente también en el sector de las energías no convencionales. Estamos trabajando intensamente en esas dos áreas para acceder a energías limpias y lo menos costosas posibles y al mismo tiempo creando empleos", indicó.



Agregó que "la minería, empezando por el litio, es otra gran oportunidad" que se le presenta al país, igual que "los agronegocios, los servicios con valor agregado y el turismo".



"Y todo esto se encuentra cruzado transversalmente por la innovación, que es clave, del mismo modo que la conectividad. Si no podemos estar conectados, ya sea física o virtualmente, no podemos desarrollar ningún país emergente del mundo", señaló.



Durante el encuentro también expusieron titulares de los distintos grupos de trabajo del B20, entre ellos, Jorge Mandelbaum (CIPPEC), Luis Pagani (Arcor), Martín Migoya (Globant), Eduardo Elsztain (IRSA), Miguel Gutiérrez (YPF) y Marcos Galperín (Mercado Libre).

