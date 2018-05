El presidente Mauricio Macri destacó la necesidad de que la dirigencia entienda que debe “ser responsable” en las cosas que propone y que “no se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas, sin decir de dónde sale ese dinero, dinero que no tenemos”.



Además, el Presidente afirmó que es necesario “un Estado que nos acompañe, no que nos aplaste”, y “una política que sea seria y responsable, y que no esconda en su proceder privilegios indebidos”.



Macri formuló estos conceptos al encabezar este mediodía el acto de inauguración del parque eólico “Mario Cebreiro”, a cargo de la empresa Pampa Energía, ubicado a 20 kilómetros de Bahía Blanca y para el cual se invirtieron 3.000 millones de pesos.



También asistieron al acto el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin y el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, entre otros invitados especiales.



"Con la energía bahiense producimos energía para todos los argentinos y finalmente entendimos para qué estaba el viento, que nos da una oportunidad gigantesca, e inesperada en el siglo pasado, de ser protagonistas en la generación de energía tan necesaria para el crecimiento de nuestro país, para el funcionamiento de la vida diaria de todos nosotros”, dijo Macri.



El jefe del Estado agregó que “la energía tiene un valor y no puedo hacer ninguna magia”, porque “las tarifas son las que representan lo que vale producirla”.



"Si hubiese habido alguna alternativa para que esto funcionase sin que nadie pagase hubiese sido el primero en llevarlo adelante”, señaló al comentar que, desde el primer día, “les dije que iba a decir la verdad y que magia no hacía”.



El Presidente explicó que “estamos recomponiendo las tarifas por ese camino, y también no sólo generamos energía, que es trabajo en el futuro, sino que es trabajo en el presente, porque para hacer estos parques se han movilizado enromes sectores de la economía argentina generando trabajo de calidad”.



Macri advirtió que necesito “que los argentinos sigan firmes, sigan convencidos que estamos en el camino correcto”, y pidió que lo ayuden a que todos los dirigentes “entendamos que tenemos que ser responsables en las cosas que proponemos, no podemos proponer leyes que mágicamente retrotaigan tarifas a un origen sin decir donde sale ese dinero, dinero que no tenemos”.



En ese sentido, el jefe del Estado comentó que todo lo que se puede hacer desde la energía, la minería sustentable, la agroindustria, la exportación de servicios con valor agregado, la industria automotriz “que está batiendo récord de inversión, todo eso se puede multiplicar, ser imparables, crecer veinte años”.



Y aclaró que “para eso tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador argentino cuando se levanta y sale a trabajar que es un Estado que gasta más que lo que tiene y que no se puede aguantar más”.



Para Macri “nos tenemos que sentar todos con la verdad sobre la mesa, con sinceridad y decir cómo vamos a dejar gastar más de lo que tenemos desde el Estado”.



Aseguró también que “vamos a terminar con todos los privilegios que se esconden detrás de un presupuesto nacional”, al comentar que “el que se levanta todos los días a trabajar a las seis de la mañana y toma el transporte público, llega y no falta nunca, se esmera, ese no tiene ningún subsidio, lo que pide es que lo dejen trabajar, que lo dejen progresar”.



Precisó: “Tenemos que realmente resolver este tema, es el momento, es aquí y ahora, lo vamos a resolver porque queremos crecer, porque sabemos que somos capaces”, al afirmar que el parque eólico inaugurado en Bahía Blanca “lo demuestra, como tantas cosas que están sucediendo en la Argentina”.



También Macri indicó que “los argentinos, trabajando juntos, somos capaces de hacer grandes cosas”, y que “tenemos las mismas o mejores capacidades que cualquier otro ciudadano del mundo”.



Y añadió: “Lo que necesitamos es que nos den espacio, que nos dejen elegir en libertad dónde estudiar, qué estudiar, dónde trabajar y para eso necesitamos un Estado que nos acompañe, no que nos aplaste”.



Por último, el Presidente remarcó que una política “debe ser seria, responsable y que no esconda en su proceder privilegios indebidos”, por lo que “estamos en el camino correcto”.