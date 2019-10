El presidente Mauricio Macri afirmó este martes que el frente oficialista Juntos por el Cambio "no se va a resignar" en el camino hacia las elecciones porque "existe un futuro mejor para nuestros chicos y queremos vivir en libertad", por lo que convocó a la sociedad a un "octubre histórico".



"Sabemos que existe un futuro mejor para nuestros chicos y queremos vivir en libertad", sostuvo el mandatario al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en la localidad de Río Primero, Córdoba, donde consideró que se siente un "cordobés por adopción" desde "hace tres años y medio".



El mandatario estuvo acompañado en la actividad proselitista por el jefe del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri.



En su mensaje, Macri reiteró que "la que ha hecho más esfuerzo" económico "en el último año y medio" es la "clase media" y aseguró que "ahora viene el crecimiento, el empleo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes".



En esa misma línea, expresó que "el esfuerzo no fue en vano" sino que "valió la pena".



Además, abogó por "vivir con la verdad" en el país porque los argentinos "no quieren más que maquillen las realidades", al advertir que, si se tergiversan los hechos, "no se sabe qué es lo que se tiene que cambiar".



"No están solos, estamos juntos y más juntos que nunca", remarcó y convocó a su electorado a concretar un "octubre histórico" en los comicios del domingo 27.

El Presidente llegando a Los Chañaritos en la caravana por Córdoba! Sí se puede, sí se puede!! #SíSePuede #SiSePuedeCordoba pic.twitter.com/3fVUkdMddS — SíSePuede (@SiSePuedeARG) October 1, 2019