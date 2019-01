Mauricio Macri analizó este jueves con productores ganaderos del norte de Santa Fe la situación generada por las inundaciones en los campos de esa provincia y escuchó los reclamos de los que estuvieron inundados y expresaron su dolor "porque perdieron todo".



Así lo indicaron fuentes de la Casa Rosada al señalar que sobrevoló varias localidades inundadas de la provincia, en especial en torno a la localidad de Reconquista, donde escuchó, de primera mano, las demandas de los productores afectados.



El mandatario mantuvo un encuentro a solas con una decena de productores, la mayoría granaderos, quienes le dieron un panorama preciso sobre la situación que sufren desde fines de diciembre como consecuencia de las precipitaciones extraordinarias en la zona.

Macri escuchó las demandas vinculadas a obras de infraestructura y les recordó a los productores que en marzo próximo comenzarán las obras de reparación de la Ruta Nacional 11, precisaron fuentes que participaron del encuentro.

Mauricio Macri se reunió con los productores en una reunión que catalograron como "histórica".

Luego, el Jefe de Estado arribó en avión a la sede de la Tercera Brigada Aérea de la localidad de Reconquista y luego siguió en helicóptero hacia una zona rural inundada en los Bajos Submeridionales.

Allí se reunió con productores del norte santafesino que, por falta de obras, sufren inundaciones hace más de 20 años en los Bajos Submeridionales, señaló a través de Twitter el diputado provincial del PRO, Federico Angelini.

El presidente @mauriciomacri hoy junto a productores del norte santafesino que, por falta de obras, sufren inundaciones hace más de 20 años en los Bajos Submeridionales. Charla frontal para conocer sus necesidades de primera mano. Gran orgullo por este hecho histórico!! pic.twitter.com/NZuUQMXXF9 — Fede Angelini (@fangelini) 31 de enero de 2019



El dirigente añadió en su posteo que el Presidente mantuvo una charla frontal para conocer sus necesidades de primera mano y consideró el encuentro como un "hecho histórico".



El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien acompañó al mandatario, sostuvo que "es muy importante la asistencia del Estado durante y también una vez que se suceden los acontecimientos" y que saben los esfuerzos que deben encarar los productores para mantenerse en sus regiones y seguir produciendo.



A través de un comunicado, Etchevehere recordó que "quienes cuentan con el certificado de emergencia pueden acceder a las herramientas previstas por la ley como así también a las medidas extraordinarias".



En el aeropuerto de Reconquista aguardaban a Macri intendentes del norte santafesino pero no pudieron tomar contacto con el Presidente.



Según los voceros oficiales, el mandatario decidió dialogar en forma directa con los afectados por las inundaciones sin la participación de autoridades provinciales y locales.



"El presidente quería tener contacto con los que estuvieron inundados y que tuvieron que sacar su producción a más de 30 kilómetros de sus campos a caballo, con el agua hasta el cuello", añadió el vocero.



Y, sostuvo que Macri "no quería mezclar la política", razón por la cual "no hubo ningún dirigente político en el medio".

"Los productores mostraron su dolor y tristeza porque perdieron todo", continuó el vocero y agregó que también manifestaron su bronca porque hace más de 20 años que nadie hace nada para dotar de infraestructura al norte provincial.



Los excesos hídricos que sufrieron la región norte de Santa Fe y otras provincias del litoral argentino provocaron pérdidas por U$D 2.300 millones en los cultivos de soja, maíz y girasol, según una estimación de Confederación Rurales Argentinas (CRA).



Las lluvias afectaron a casi dos millones de hectáreas productivas de la zona y el 25 de enero el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en algunas zonas de las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero.