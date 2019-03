El presidente Mauricio Macri lamentó este jueves la ruptura de Cambiemos en Córdoba, donde los radicales Mario Negri y Ramón Mestre competirán por separado como candidatos a gobernador, y aseguró que "por suerte es algo que no sucedió en las demás provincias".



En conferencia de prensa desde San Salvador de Jujuy, junto al gobernador y vicepresidente de la UCR, Gerardo Morales, Macri explicó que "dos dirigentes importantes (por Negri y Mestre) no se pusieron de acuerdo sobre cómo dirimir sus candidaturas en una interna" y reconoció que "dos candidatos del mismo espacio es algo que no queríamos".

En esa línea, Morales lamentó que no haya habido un acuerdo en Córdoba, como sí los hubo recientemente en Santa Fe, donde competirá el radical José Corral como único candidato a gobernador, y en Tucumán, donde "gracias a una actitud de José Cano que resignó su candidatura se pudo lograr un acuerdo" y ungir a la senadora Silvia Elías de Pérez.



"En Tucumán todo Cambiemos se encolumnó detrás de una única alternativa. No se pudo lograr eso en Córdoba, casualmente entre dos dirigentes del radicalismo. Así que tenemos, en el marco de Cambiemos, una responsabilidad nosotros (los radicales)", añadió.

Asimismo, precisó que desde la Mesa Nacional del frente oficialismo "hicimos lo que había que hacer: sugerir y pedir que se pueda lograr un acuerdo, y si eso no era posible liberar de acción a los partidos que integran Cambiemos".

"Lamentablemente la situación es así, pero yo diría que es única respecto del resto de los distritos", sostuvo el gobernador jujeño y vicepresidente primero de la Unión Cívica Radical, al responder preguntas ante la prensa, tras compartir una serie de actividades con el Presidente de la Nación.