El presidente Mauricio Macri se comprometió a "seguir buscando que los acusados" por el atentado a la AMIA "sean juzgados en territorio argentino" ya que, afirmó, "la impunidad se va a saldar cuando se alcance con el peso de la ley a los responsables".



Macri realizó estas declaraciones al presentar en el Museo de Casa Rosada el libro “Justicia Perseguirás” que recopila reflexiones de líderes mundiales sobre el atentado terrorista que hace 25 años voló la sede de la AMIA.



"Seguiremos buscando que los acusados por estos hechos sean juzgados en territorio argentino y mantendremos las alertas rojas (de Interpol) sobre ellos. Pedimos a la República Islámica de Irán que colabore en la investigación", apuntó Macri.

En vivo desde Casa Rosada: presentación del libro "Justicia perseguirás" en el marco del homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA https://t.co/xJyTCTEH5J — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 18, 2019



Durante el acto el presidente también también pidió "saber qué pasó con Alberto Nisman y su denuncia a más de cuatro años de la muerte del fiscal" de la unidad especial Amia. Macri insistió en que "los imputados por nuestra justicia sean juzgados en suelo argentino" y pidió que "no se retiren las alertas rojas de Interpol y que ningún otro país les otorgue inmunidad diplomática".



Destacó además como un "hecho importante" que "después de diez años haya comenzado el nuevo juicio contra (Carlos) Telleldín", acusado por el encubrimiento del atentado. “La impunidad se va a saldar cuando se alcance con el peso de la ley a los responsables” reafirmó el jefe de Estado.



Ante la presencia de familiares de víctimas, sobrevivientes y dirigentes de la colectividad, Macri pidió que la justicia también alcance no solamente a quienes "ejecutaron" el ataque contra la AMIA sino también a aquellos que "brindaron logística, tomaron la decisión de perpetrarlo y lo financiaron" y agregó: "Esta lucha es de todos los argentinos y no vamos a claudicar".



"Pasaron 25 años del atentado de la AMIA. Toda una generación de argentinos testigos de la impunidad y la falta de Justicia. Esto fue un golpe al país entero. A nuestro sistema democrático y a todos y a cada uno de los argentinos", añadió el mandatario. Por eso, sostuvo, "hoy, 18 de julio, decretamos que fuera duelo nacional para que en todo el país podamos recordar y rendir homenaje a las víctimas y sus familiares, y para reclamar justicia y ratificar nuestro compromiso con la verdad y la memoria".



Macri destacó además la decisión de la justicia local de haber dejado "sin efecto el Memorándum de Entendimiento con Irán" en los primeros primeros días al frente de la Casa Rosada. Asimismo, dispuso la implementación del pago de indemnizaciones a familiares y sobrevivientes y la reciente creación de un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación.



"Esto permitió que hoy la UIF (Unidad de Información Financiera) disponga la inscripción del congelamiento de activos a personas y entidades vinculadas a Hezbollah y relacionadas con actos de terrorismo. Sabemos que esto no alcanza. Como sociedad tenemos la enorme cuenta pendiente de encontrar justicia y castigar a los culpables. Desde el Estado argentino le exigimos a Irán su colaboración e invitamos a los jueces y fiscales a actuar con sensibilidad y compromiso, teniendo siempre presente que cuando la justicia llega ayuda a sanar", sostuvo.



En otro pasaje de su discurso y ante la presencia en el acto de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, reconoció el "esfuerzo y el compromiso" del fiscal para el caso Amia al señalar que "a cuatro años de su muerte queremos saber qué pasó con él y con su denuncia" porque es "una de las tantas heridas que necesitamos curar". También agradeció a los distintos líderes mundiales que participaron con sus reflexiones en el libro "Justicia Perseguirás" porque con "su voz nos ayudan a visibilizar el ataque terrorista más brutal de la historia de nuestro país".



El acto, que tuvo la presencia de familiares de las víctimas y sobrevivientes, fue organizado por el Gobierno junto al Congreso Judío Latinoamericano, representado por Adrián Wertheim y Claudio Epelman, los otros oradores de la jornada que también incluyó la entrega del libro al Presidente y a las autoridades de la DAIA y la AMIA.



"Justicia Perseguirás" recopila reflexiones sobre el terrorismo internacional y el testimonio de líderes mundiales como Donald Trump (Estados Unidos), Ángela Merkel (Alemania), Iván Duque (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y de representantes de organismos internacionales como António Guterres, Michelle Bachelet (Naciones Unidas) y Luis Almagro (OEA), entre otros.