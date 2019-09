La mencionada publicación, acompañada por una imagen, dice: "LA MARCHA DEL #SíSePuede: SALIMOS PARA GANAR. La campaña presidencial que comienza el domingo será distinta a todas las que vivimos hasta ahora. Quiero invitarte a hacer algo poderoso e influyente, algo que puede inclinar la elección pero que te necesita de manera indispensable."

LA MARCHA DEL #SíSePuede: SALIMOS PARA GANAR. La campaña presidencial que comienza el domingo será distinta a todas las que vivimos hasta ahora. Quiero invitarte a hacer algo poderoso e influyente, algo que puede inclinar la elección pero que te necesita de manera indispensable. pic.twitter.com/mN511WvZJ5 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 19, 2019

La imagen que acompañó la publicación del presidente de la Nación. (@mauriciomacri)

A continuación hizo referencia, punto por punto, a la agenda de campaña por lo que en el hilo de su primera publicación decía: "Vamos a hacer 30 encuentros en 30 ciudades para expresar en paz y con alegría quiénes somos, cuánto queremos lo que queremos y hasta qué punto estamos dispuestos a luchar. A estos encuentros los llamamos La Marcha del #SíSePuede, la forma en que salimos a ganar la elección.""Te estoy invitando a que vengas (ya irás conociendo fechas y lugares), pero además te invito a traer a La Marcha a tus amigos, a tus primos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos y a tus vecinos. ¿Tenés un auto, una camioneta? Compartilos para que vengan más", expresó luego.Luego escribió: Quiero invitarte a que uses tus redes para contar que vas venir a La Marcha y después para contar que viniste, y también para compartir las fotos y los videos de otros encuentros. Esta vez nosotros somos nuestros propios medios" y agregó "usá tu WhatsApp para coordinar la asistencia de amigos en grupo, para pasar imágenes, para insistir en que vengan" ."Quiero invitarte a que seas una parte fundamental de la organización de esta marcha donde nos vamos a juntar no sólo para ganar la elección, sino para confirmar públicamente quiénes somos" subrayó para después indicar: "La Marcha comienza el sábado 28 de septiembre a las 17:00 en Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires. Si estás cerca, venite. Marchamos para ganar. Yo voy. Si alguien te dice que no se puede, vos decile: ¡Sí, se puede!".