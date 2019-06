El presidente Mauricio Macri afirmó este miércoles que la Argentina necesita jueces que "sean parte de la lucha contra el narcotráfico", para de esa manera "asegurar que los delincuentes no salgan impunes".



El primer mandatario se expresó así en Twitter luego de que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó también en la red social su malestar por la liberación de un acusado de encabezar una banda narco en General Roca, tras el pago de una fianza de 100.000 pesos.



El gobernador dijo: "Ya no hay detenidos del grupo de sospechosos de integrar la banda narco que desbarató nuestra Policía en Roca y cuyo búnker destruimos. La Cámara Federal de Apelaciones los dejó en libertad. Con estos jueces garantistas es imposible ganar la batalla contra los narcotraficantes".



Macri retuiteó el mensaje de Weretilneck y aseveró que "necesitamos que los jueces sean parte de la lucha contra el narcotráfico para asegurar que los delincuentes no salgan impunes".

Necesitamos que los jueces sean parte de la lucha contra el narcotráfico para asegurar que los delincuentes no salgan impunes. https://t.co/5CgNB2jen0 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 19 de junio de 2019