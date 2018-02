Mauricio Macri contó durante el encuentro con los familiares de las vícimtas de la Tragedia de Once que tenía un dolor en el disco de la columna que le impedía moverse normalmente.

La situación también fue detectada por el grupo de periodistas acreditados en la casa de gobierno, cuando el presidente se dirigía al baño en un alto de la entrevista.

Al indagar por los movimientos robotizados de Macri, el primer mandatario explicó "hace un año y medio me apareció este problema. Luego de un tiempo se me había pasado, pero jugado al pádel con Patricia Bullrich me volvió. No es operable, así que no hay mucho para hacer".

Contaron los colegas de Casa Rosada que en el momento en que el mandatario explicaba la situación, señalaba la zona que lo aqueja.