Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

Cambiemos desempolvó su viejo manual que tan buenos resultados le dio en las elecciones de 2015, cuando desbancó al kirchnerismo del poder: contacto uno a uno con la sociedad, bajo la modalidad del timbreo puerta a puerta.



En esta oportunidad, el despliegue fue encabezado por el propio presidente Mauricio Macri, que recorrió el barrio porteño de Villa Devoto en compañía del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.



Macri no había participado de la mayoría de los timbreos anteriores, pero se analizó que en un momento duro para el gobierno era importante que el líder de Cambiemos fuera la cara visible de la movida.



Los equipos de campaña, porque Cambiemos ya está pensando en la reelección del Presidente, habían fijado dos temas para plantearle a los vecinos en las recorridas: dólar y tarifas.



En ambos casos, la premisa era llevar tranquilidad tras semanas donde la opinión pública vivió una verdadera montaña rusa con un dólar disparado de 19 a 25 pesos, un acuerdo inesperado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la puja entre gobierno y oposición por el aumento de tarifas.



Como siempre, la recorrida fue difundida ampliamente por redes sociales, sobre todo por Twitter, donde los distintos dirigentes postearon fotos y comentarios. “Seguir escuchando de primera mano la opinión de cada uno es importantísimo para las transformaciones que estamos llevando adelante en la Ciudad y el país”, afirmó Larreta en su cuenta.



Ausente con aviso del timbreo estuvo María Eugenia Vidal (motivos personales), mientras que el jefe de gabinete, Marcos Peña, recorrió Hurlingham; a Rogelio Frigerio se lo vio por Entre Ríos y al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por San Isidro.