El presidente Mauricio Macri compartió un almuerzo este martes en Casa Rosada con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y con la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco, en el marco de una "reunión protocolar", de acuerdo a lo informado por el Gobierno.



También participaron del encuentro, en el comedor presidencial, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.



Al término de la reunión, Garavano dijo que el encuentro tuvo carácter institucional y precisó que la invitación se extendió cuando Rosenkrantz asumió la Presidencia del máximo tribunal, en octubre, con motivo del "primer recambio de la Corte con esta gestión presidencial".



"Nos parecía correcto recibirlos, como se reciben a los líderes del Congreso" dijo y agregó que en el transcurso del almuerzo "se conversó de la situación del país en términos generales".

"Fue una reunión protocolar, formal y breve", precisó.



Garavano aclaró que no se trató "específicamente" el tema de la aplicación del impuesto a las Ganancias a los jueces" aunque reconoció que ese "sí probablemente sea de los temas que se aborden en las sucesivas reuniones que tengamos, las que tengo yo y las que tenemos junto con Marcos Peña y los integrantes de la Corte".

"Esto fue más que nada una reunión protocolar", subrayó.



Y, negó ante una pregunta que el encuentro pudiera haber generado malestar con el resto de los miembros del alto tribunal al señalar: "De ninguna manera, no estaba planteado de esa manera. Es la primera vez que se hace este tipo de reuniones, es algo que se acordó seguir manteniendo".



"Se mantenía con el ex presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti) una relación en términos muy similares, y se pretende mantener ese tipo de relacionamiento institucional", enfatizó.



Además, dijo que "se habló del G20" y mencionó que, en ese marco, se realizó el J20, que reunió, a principios de octubre, a presidentes, ministros y jueces de cortes internacionales y tribunales superiores de más de 20 países.



Según el Ministro de Justicia, es encuentro fue "valioso y novedoso", previo al G20 que se realizará a fin de noviembre, en el que la Argentina va a ocupar un lugar "de privilegio frente a todos los países del mundo, de liderazgo mundial por parte del presidente Macri, que lidera el G20 en este momento".