Los Centros de Primera Infancia albergan a chicos entre 45 días y cuatro años. Los mismos nacieron en la Capital Federal cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno, y se extendieron a lo largo y ancho del país.

Hoy ya son "112 mil chicos en todo el país" participan de estos espacios según dijo el presidente durante un acto en Parque Sarmiento, donde se celebraron los 10 años de la creación de dichos centros de atención a niños.

El programa sirvió de base para la instrumentación del Plan Nacional lanzado en 2016, que hoy cuenta con 1643 en todas las provincias del país. Para Macri, se trata de espacios que "fabrican libertad", empezando por los padres, para que puedan "estudiar o trabajar" mientras dejan a sus hijos al cuidados de las docentes.

"Siento que es el logro más trascendente que he hecho como servidor público", dijo el Presidente

Junto con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el presidente se mostró orgulloso de este plan al punto de decir: "Debo confesar que siento que es el logro más trascendente que he hecho como servidor público". A su vez destacó que "esto no es relato, no es sarasa, es verdad" además de sostener que "no hay nada más importante que estos chicos tengan las mismas oportunidades que cualquier otro" en la vida.

El programa que nació en Uruguay y que Macri replicó en la Capital hace diez años, ofrece estimulación temprana, nutrición y controles sanitarios "en esos años tan vitales", según dijo el presidente para luego llegar a al sistema educativo "con las mismas capacidades que cualquier chico, para el día de mañana poder ser libres y elegir".