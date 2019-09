El presidente Mauricio Macri encabezó este miércoles en Florencio Varela el acto de inauguración del Metrobus de la avenida San Martín. El mandatario se mostró junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y otras autoridades además de representantes del comercio, la industria y la producción local.

"Nos ponía mal que la gente pensara que el Metrobus no podía estar en Provincia. Esto es porque queremos que la gente esté mejor. Lo hacemos con amor. Estamos felices", dijo el Presidente luego del corte de cinta. Antes había arengado a los presentes a que canten: "ahora, ahora, Vidal gobernadora".

Macri habló luego de Vidal e inició su discurso haciendo referencia al accidente ocurrido en el aeropuerto de Ezeiza el martes pasado. "Me sumo a las palabras de la gobernadora y envío mis condolencias a las familias de los obreros accidentados en Ezeiza", dijo.

Luego hizo hincapié en que tiene "todas las energías y ganas" de seguir "construyendo la Argentina que nos merecemos, sin atajos, ni mentiras, ni comportamientos mafiosos". Y, además, criticó los "años de abandono, años de falta de política públicas”.

En ese sentido, Macri prometió que desde su lugar buscará "darle a la gente las herramientas que necesita para crecer, progresar a partir de su trabajo y de su talento"."Necesito que cada uno de ustedes crea, que no se resigne, que no se resigne nunca más y que sigamos construyendo porque podemos, claro que podemos, sí se puede, sí se puede", afirmó al citar el cántico de campaña de Juntos por el Cambio.

Por su parte, la gobernadora comenzó con lo ocurrido en el aeropuerto internacional: "Antes que nada quiero expresar mis condolencias a las víctimas del derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza".

Luego, expresó que "en los últimos cuarto años" trabajaron con el Presidente sobre "aquello que no podía esperar". "El SAME no podía esperar; no podían esperar las guardias de los hospitales ni la seguridad; no podía esperar sacar a los narcos cerca de nuestros hijos, todo eso era urgente", enumeró Vidal.

Indicó que ahora van "hacer lo importante: crecer, desarrollarnos, generar trabajo y que cada uno pueda cumplir su sueño".

En referencia a la inauguración del Metrobús en Florencio Varela, consideró que el Gobierno y la sociedad dieron "un paso más" y demostraron que "se puede hacer posible lo imposible".

El Presidente y la gobernadora, juntos en Florencio Varela.

"Para los vecinos de esta ciudad hoy es un día de celebración y de 'sí se puede' porque hace 8 años Mauricio empezó con la idea del Metrobús en la ciudad de Buenos Aires, y después de esos años hoy es una realidad también en la provincia: La Matanza, Quilmes, Vicente López, Morón, Tres de Febrero, y ahora Varela", destacó.

La gobernadora aseguró que llegó a esa realidad porque escucharon a los vecinos: "Compartimos los valores y escuchamos a los que se levantan todos los días para ir y volver de trabajar, a los que les cuesta, a los que se toman el colectivo y viajan mucho tiempo. El Metrobús ahorra tiempo, que ahora pueden aprovechar para estar con la familia y amigos".

También sostuvo que están "para más" y que "merecen más", por lo que pidió a los bonaerenses "no resignarse". "Lo que hicimos estos cuatro años lo hicimos juntos, en equipo entre la Provincia y la Nación", señaló la mandataria a la que vez que formuló una autocrítica al aseverar que "los errores son nuestros y los aciertos son juntos con ustedes".

"Eso nos da fuerzas para seguir adelante. Acá hay equipo con Mauricio, en la provincia y un equipo de millones que compartimos los mismos valores, queriendo hacer bien nuestra parte sin bajar los brazos", concluyó.

El Metrobus que se inaugura este miércoles es el séptimo de la provincia de Buenos Aires, con 3,5 kilómetros y corre por la avenida San Martín, que es la más importante del partido, utilizada por 14 líneas de colectivos, que tienen 77 servicios por hora, 299 semáforos peatonales, 34 cruces de semáforos y 213 luminarias.

El Metrobus de la Avenida San Martín beneficiará a 119 mil pasajeros que lo utilizan habitualmente y contará con tramos exclusivos para el transporte público de pasajeros y para el tránsito en general y otro con calzada de un carril por sentido para colectivos.