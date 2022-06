El jefe de Gabinete, Juan Manzur, ratificó este miércoles que "todas las áreas de Gobierno actuaron en forma correcta" en el caso del avión venezolano retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.



"Tocamos el tema (en la reunión de gabinete). Cada área mencionó todo lo actuado, y todo lo actuado fue correcto", indicó el funcionario nacional durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno tras el encuentro encabezado por Alberto Fernández.

Además, sostuvo que el Presidente le pidió a cada ministro y ministra "redoblar los esfuerzos en la gestión, privilegiando a los grupos más vulnerables", durante la reunión en la que se analizó la marcha y la planificación de las políticas públicas de cara área.

.

"Fue extremadamente positiva, recibiendo indicaciones a cada área del Presidente. Todas las indicaciones fueron basadas en la gestión del gobierno. El Presidente conoce en detalle cada área. Fueron preguntas muy puntuales a cada ministro y ministra, y el pedido formal fue redoblar esfuerzos en la gestión, privilegiando a los grupos más vulnerables", informó Manzur.



Fernández se sumó desde las 9 a la reunión de ministros del Poder Ejecutivo nacional, que se desarrolló desde las 7.40 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Tras el encuentro se realizó una conferencia de prensa de la que participaron, además de Manzur, los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; y de Trabajo, Claudio Moroni, y la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

.

El titular del área de Seguridad reveló que el piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza no tiene relación con la fuerza terrorista Quds, un grupo paralimitar de la Guardia Revolucionaria de Irán. “Hay una particular indicación sobre Gholamreza Ghasemi, uno de los tripulantes, que tiene un homónimo con participación en los Quds, en la condición de homónimo, no de otra cosa”, aseguró Aníbal Fernández.

Además, informó: “Del chequeo nuestro, realizado por la Policía Federal, no surge ninguna data que cambie lo que sucedió hasta este momento”.

Gabriela Cerruti, Aníbal Fernández, Juan Manzur y Claudio Moroni (Captura de pantalla).

Inflación y falta de gasoil

Otro de los temas analizados fue el indicador de 5,1 por ciento de inflación en el mes de mayo que difundió el Indec. En ese sentido, Moroni aseveró que "todo el Gobierno está abocado a enfrentar el problema de la inflación" en un marco global de aumento de precios y dijo que "países desarrollados estiman que crecerá dos o tres veces más que en períodos normales".



Por su parte, Manzur expresó: "Se están registrando tasas de inflación que no se veían hace 40 años. Esto está provocando una situación en la que una economía debilitada como la Argentina impacte peor. Eso se refleja en el precio de los combustibles".



E informó que el Presidente dio la "indicación para empezar a avanzar en aumentar el corte de biodiésel" en los combustibles, a los efectos de poder abastecer la demanda de gasoil en el interior. Precisó, en ese sentido, que el equipo económico "está trabajando" sobre el particular y que habrá novedades "en el transcurso del día de hoy o mañana".