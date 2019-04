El precandidato a presidente por Alternativa Federal, Sergio Massa, estuvo en la localidad de Castelar donde visitó junto con la diputada nacional Mirta Tundis y el concejal Martín Marinucci el Centro de Jubilados "Los Hermanos", para dialogar con uno de los sectores más afectados por la crisis económica.

Massa expresó su preocupación y aseguró que los jubilados "son el sector que más está sufriendo. Desde que asumió este gobierno, perdieron 17,50% del poder de compra y sienten que el Estado los abandonó".

"Este gobierno mira como un número frío al PAMI y al ANSES para balancear sus cuentas y se olvida que detrás hay personas de carne y hueso que la pelearon toda la vida. Si son gente de bien y tienen corazón, los tienen que proteger. En lugar de eso, les sacaron poder de compra a cuentagotas, con una ley que les modificó el índice de cálculo del haber y demuestra el fracaso económico de Macri", añadió.

"Ganaron 10 amigos de Macri y perdieron 35 millones de argentinos"

Y continuó: "Hoy, los jubilados tienen que sacar préstamos para pagar los servicios o esperan meses para recibir para que los atiendan, porque este gobierno también les bajó la prestación médica y les quitó medicamentos del PAMI. Ganaron 10 amigos de Macri y perdieron 35 millones de argentinos".

"La Argentina que no respeta no cuida y no protege a su gente mayor no tiene futuro. Tenemos la obligación de defender a los jubilados. Quiero una Argentina en donde envejecer no sea un temor ni un suplicio ni un problema. Creo en el estado que protege y defiende a los más vulnerables. Gobierne quien gobierne, los jubilados tienen que dejar de ser una variable de ajuste", indicó también Massa.

#Morón

Visité el centro de jubilados

Los Hermanos, en #Castelar.

Un centro con 100 socios

que la pelean todos los días

frente al fracaso

y la insensibilidad de este Gobierno.#HayAlternativa������#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/6IRc58absq — Sergio Massa (@SergioMassa) 12 de abril de 2019

Por último, el líder del FR, quién el 2 de abril lanzó "10 Compromisos por la Argentina", afirmó que "el Estado tiene la responsabilidad exclusiva de cuidar a los jubilados, porque es defender a quienes construyeron nuestro país. Tenemos que construir una política de Estado alrededor de la protección y la defensa de los jubilados".