El ex presidente Mauricio Macri ratificó que el diputado del Parlasur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón le informó sobre su intención de pedir asilo en Uruguay como refugiado político. Si bien dijo no estar de acuerdo con la actitud de su ex operador judicial, que desconoció un llamado a indagatoria de la Justicia Federal, admitió entender su postura.

"Me lo informó, me sorprendió, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo", opinó Macri al ser consultado por las últimas acciones de Rodríguez Simón, abogado y miembro de la llamada Mesa Judicial de Cambiemos, sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional emitida por la jueza federal María Servini en las últimas horas.

En declaraciones a Radio Mitre y al diario cordobés La Voz del Interior, el ex presidente se definió a sí mismo como un como "un perseguido por la Justicia" y dijo que analiza mudarse a Córdoba, porque "es un lugar donde el populismo no pudo entrar".

Sobre las derivaciones del pedido de asilo de Rodríguez Simón, que implica eludir a la Justicia local, Macri vinculó su postura -comprensiva hacia su ex asesor jurídico- con el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que promueve el oficialismo. "Si ellos (por el Frente de Todos) llegan a poner un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional", apuntó el ex jefe de Estado.

Y sobre ese punto, afirmó que con las reformas (del Ministerio Público) "los fiscales van a ser más importantes que el juez", por lo que perseguirán, analizó, "a cualquiera que diga algo contrario al Gobierno".

Acerca de la causa por las presuntas presiones ilegales recibidas por empresarios, sobre todo del Grupo Indalo, señaló: "Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis exfuncionarios, particularmente en esta causa que inventó Cristóbal López, en la que acusa a exfuncionarios por intentar recuperar los impuestos de los argentinos que él se apropió ilegítimamente".

Al referirse a esa investigación, el expresidente negó incluso la existencia de la llamada Mesa Judicial de Cambiemos: "Ahora dicen que todas (las presiones y amenazas) las hice yo, es todo mentira, la Mesa Judicial es todo mentira", respondió y luego aseguró que quienes "practican el lawfare son ellos (por el Frente de Todos), persiguiéndome a mí, a mi familia", dijo.

Rodríguez Simón, sindicado como integrante de la mesa jurídica del gobierno de Mauricio Macri, fue declarado en rebeldía y desde ayer pesa sobre él una orden de captura internacional en la causa que investiga supuestas presiones de la gestión de Cambiemos sobre el Grupo Indalo y sus accionistas.

La orden de captura fue librada por Servini luego de que el dirigente macrista le notificara, a través de un escrito, que se acogió al régimen de asilo como refugiado político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.