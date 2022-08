En el marco de un encuentro informal que se realizó este mediodía en la sede partidaria, las autoridades del PJ bonaerense definieron una agenda para las próximas semanas. Se decidió convocar al Congreso provincial para el 3 de septiembre.



Al inicio de la semana mediante un comunicado el Partido Justicialista se pronunció respecto de la utilización del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos y sociales; y expresó su respaldo y solidaridad con la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.



En un clima de hostigamiento y persecución donde se repite el recurso de acusar de corrupción sin pruebas, avanzar en juicios plagados de irregularidades que luego se amplifican a través de los medios de comunicación que defienden intereses contrarios a los de las mayorías populares, el consejo partidario se reunió en La plata para definir la agenda de las próximas semanas.

La convocatoria de este jueves surgió por iniciativa de los propios consejeros y consejeras partidarias en el marco de las acciones que vienen sucediéndose desde el inicio de la semana.

Con la presencia de más de 70 consejeros y consejeras, el encuentro encabezado por Máximo Kirchner, fijó la fecha para el Congreso partidario: sábado 3 de septiembre. A la vez que expresaron la necesidad de realizar plenarios y actividades en apoyo a la compañera vicepresidenta.

“Los y las militantes se quieren expresar ante el avasallamiento de la justicia y un sector de la política y los medios hacia Cristina”, manifestaron de forma unánime los y las presentes.



Por su parte, en relación a la persecución a Cristina Kirchner, el presidente del partido expresó: "Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona. Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona sino porque lo que representan esas personas".

En cuanto al comportamiento de un sector del Poder Judicial en Argentina indicó: "Incluso, se animan a administrar el Estado. Parte de los problemas que tiene hoy la Argentina como explicaban la otra vez en una conferencia data de que por ejemplo un sector del poder judicial habilitaba importaciones por más de 1500 millones, 1800 millones de dólares. Entonces empiezan a ocupar ya no el lugar que tienen lógicamente en un sistema republicano como el nuestro, sino que administran el estado, dicen que se puede importar y que no, y de esa forma causan perjuicio en las arcas".

Máximo se refirió también al poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. "Cuando planteamos el tema de suma fija, primero salió una cuestión engañosa, porque no decimos suma fija o paritaria no, porque si no caemos en estas cuestiones que se empiezan a armar en las producciones mediáticas y nadie termina entendiendo nada. Es las paritarias, van por su lado. Porque lo que hizo el ex presidente Kirchner fue darle el broche de oro a esa lucha que un sector del sindicalismo el mta, la cta y tantas organizaciones más, dieron para recuperar la herramienta paritaria para defender el interés de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso fue lo que hicimos a partir de 2003, recuperar eso. También hubo suma fija a la par en ese momento mientras las paritarias iban desarrollándose y se recuperaba la gimnasia".

"Esa baja de desocupación, lamentablemente viene acompañada de bajos salarios. Entonces el proceso de distribución que estaba en un 50 y 50, hoy calculan los compañeros y compañeras que estudian estos temas está en un 60 para el capital y en un 40 para el trabajo. Entonces se produce un fenómeno que en algunos centros de algunos distritos del conurbano tienen los restaurantes llenos en los lugares más pudientes, pero al mismo tiempo en sus barrios populares también tienen los comedores llenos. Entonces estas son las cuestiones que tenemos que discutir, no dejarnos dejarnos engañar y estar atentos", indicó Kirchner.