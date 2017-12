El presidente Mauricio Macri envió un mensaje a través de Facebook para todos los argentinos en esta Navidad. Sostuvo que "tuvimos un año donde todo nos cuesta, pero vale la pena; estamos haciendo lo que había que hacer"



El audio fue difundido desde la quinta Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde pasó la Nochebuena junto a su familia.



"Estamos construyendo el país que soñamos, ese país donde valga la pena vivir, donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer y ser felices. Gracias, un abrazo grande a todos", afirmó Macri, quien reveló también haber comido "como medio kilo de turrón" y haber recibido como regalo "ropa de deportes".



Ayer, en la víspera de la Nochebuena, el Presidente había visitado junto a su esposa, Juliana Awada, su hija Antonia y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, el comedor comunitario Los Piletones, que dirige Margarita Barrientos, en el barrio porteño de Villa Soldati.



Luego, se trasladó hacia su quinta familiar en Malvinas Argentinas para pasar la Nochebuena, en tanto viajará, también junto a su esposa y su hija, hacia la localidad neuquina de Villa La Angostura para pasar allí unos días de descanso y celebrar el Año Nuevo.



En tanto, en el mensaje que emitió esta madrugada a través de la red social Facebook, Macri saludó a los argentinos: "Hola. ¿Cómo andan? Espero que hayan recibido algún regalito lindo. Yo recibí ropa de deportes; me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en la que uno come demasiado; me comí como medio kilo de turrón, pero acá estoy, queriéndoles mandar un cariño muy grande".

El audio del Presidente