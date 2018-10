Miles de trabajadores se concentraron frente a la Basílica de Luján.(@cgt_camioneros)

El líder de Camioneros Hugo Moyano encabezó una movilización a la Basílica de Luján bajo el lema " Paz, pan y trabajo" y destacó que "ninguno de los problemas se puede resolver sin la interacción entre el Estado y el pueblo". Además, llamó a reconocer la "sana interdependencia" si se quiere lograr "un cambio positivo".

Junto a su hijo Pablo, gremialistas opositores al Gobierno, dirigentes políticos y de organizaciones sociales participaron de la misa denominada "por pan, paz y trabajo" desde la primera fila de un escenario montado en el frente de la emblemática Basílica de Luján.

�� #FrenteSindical

Los referentes del Frente Sindical ya se encuentran en Luján, donde una miltitud está presente para participar del Encuentro de Fe frente a Basílica de Luján. pic.twitter.com/NN372a5vWx — infocamioneros (@cgt_camioneros) 20 de octubre de 2018

El arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, dijo este sábado que "el futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo", durante su homilía en la multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica de Luján, convocada por el Frente Sindical que lidera el jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

�� #FrenteSindical

Encuentro de Fe en Luján, miles de #Trabajadores comienzan a llegar a a Luján con el pedido de "Paz, Pan y Trabajo" pic.twitter.com/Zznuxa8ice — infocamioneros (@cgt_camioneros) 20 de octubre de 2018

El prelado remarcó también que "nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino y no quiere tutelajes, ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil".





"Si realmente queremos un cambio positivo tenemos que asumir humildemente nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es nunca sinónimo de imposición. El futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse para lograr este proceso de auténtico cambio", completó Radrizzani en su homilía.

�� #FrenteSindical

Miles de #Trabajores argentinos, bajo la lluvia, se movilizan para participar del Encuentro de Fe frente a la Basílica de Luján, "Paz, Pan y Trabajo". pic.twitter.com/Ci35FiA6KE — infocamioneros (@cgt_camioneros) 20 de octubre de 2018



"No nos dejemos robar el entusiasmo. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría permanente. No nos dejemos robar la comunidad", agregó.



La convocatoria a la misa y la participación de Radrizzani como celebrante de la misma produjo algunas controversias en el seno de la cúpula de la Iglesia por el evidente carácter político opositor de la iniciativa aunque el evento no contó con discursos críticos al Gobierno de los gremialistas ni de los dirigentes.



En la semana previa, el titular de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lugones recibió a Hugo Moyano para dialogar sobre la realidad socioeconómica del país, a pedido del jefe sindical.



Pero, después, y ante el marcado tinte opositor de la acción, desde la Iglesia advirtieron que la Pastoral Social no adhería a la convocatoria de Luján, por lo que se acordó no subvertir el sentido religioso de la misma con discursos críticos.



Pablo Moyano, minutos antes de comenzar la misa, afirmó que la convocatoria era "distinta a la que estamos acostumbrados", porque abarca a "diferentes sectores", y deseó que "el Presidente (Mauricio Macri) escuche el mensaje que daremos en conjunto con la Iglesia".



Advirtió también que "cuando intenten sacar la reforma laboral volveremos a la calle con todos los sectores, como con la previsional, en diciembre pasado; estén o no los Moyano, los trabajadores van a seguir defendiendo sus derechos".



Además de los Moyano, ocuparon las primeras filas frente a la Basílica los sindicalistas del llamado Frente Sindical para el Modelo Nacional, como Omar Plaini (Canillitas), Ricardo Pignanelli (Smata), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA), Roberto Baradel (Suteba) y Néstor Segovia (metrodelegados).



Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, presente en la primera fila de los representantes sindicales que viajaron hasta Luján, afirmó: "Participamos de una multitudinaria manifestación para pedirle a la Virgen por paz, pan y trabajo, y le pedimos por la concordia y la armonía para que ilumine a los dirigentes por el camino hacia la unidad".



"Pero especialmente -agregó el líder sindical de los pilotos-, le pedimos a la Virgen que ilumine a los compañeros que conducen a la CGT para que lancen un plan de lucha, a fin de evitar la sanción de la ley de presupuesto que traerá más ajuste y pobreza a los argentinos" .



Entre los dirigentes políticos se destacaron también las presencias del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, los diputados nacionales Daniel Scioli, Felipe Solá, Fernando Espinoza y Eduardo "Wado" De Pedro.



Al finalizar la misa, hubo una invocación interreligiosa que realizaron un evangélico, un judío y un musulmán, mientras que una mujer leyó la Oración por la Patria, que los obispos redactaron con motivo de la crisis de 2001.



Pablo Moyano advirtió paro de 48 horas previo a la misa

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que en su sector no descartan "un paro de 48 horas", en el marco de la negociación paritaria y que también que estarán "en la calle como ocurrió las últimas jornadas", en referencia al paro nacional anunciado por la CGT para noviembre.



Moyano hizo declaraciones radiales minutos antes del inicio de la misa "por pan, paz y trabajo" en el marco de la marcha a Luján convocada por el Frente Sindical, liderado por el titular de Camioneros, su padre Hugo, y de la que participan intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y dirigentes de movimientos sociales.



"No descartamos un paro de 48 horas, estamos esperando la respuesta de los empresarios del sector para que las paritarias suban a 42%, porque la inflación ya se comió lo que cerramos a principio de año", dijo el sindicalista en diálogo con FM La Patriada.



Además se refirió al cese de actividades nacional que analiza la cúpula de la CGT, de 36 horas, previsto para noviembre.

"Todavía la CGT no lo convocó, pero esperemos que los compañeros pongan la fecha y nosotros estaremos en la calle como ocurrió con las últimas jornadas", dijo.



Moyano aseguró que las empresas "te quieren llevar a que ganemos como en Indonesia, que laburemos por un plato de arroz; habría que decir que ellos ganen menos y los trabajadores más".



Sobre la marcha a Luján, opinó que "es distinta a la que estamos acostumbrados" porque abarca a "diferentes sectores", y deseó que "el Presidente (Mauricio Macri) escuche el mensaje que daremos en conjunto con la Iglesia".



Advirtió también que "cuando intenten sacar la reforma laboral volveremos a la calle con todos los sectores, como con la previsional, en diciembre pasado; estén o no los Moyano, los trabajadores van a seguir defendiendo sus derechos".