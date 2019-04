Por Florencia Golender

@flopa01

La mayoría de las consultoras privadas calcularon la inflación del mes de marzo cercana al 4%, pero el Indec informó este martes casi un punto más. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) dio 4,7% a nivel nacional y 4,8% en el conurbano bonaerense. Los alimentos, los servicios y el transporte público volvieron a liderar las subas de la medición que cada vez está más lejos de la salarial.

En la previa electoral, el IPC ya acumula una suba del 11,8% y en los últimos doce meses del 54,7%. Ante la inminente mala noticia, el presidente Mauricio Macri había anticipado el último lunes que la inflación alcanzaría un “pico en marzo” y comenzará a ir hacia la baja. “Esperamos que después de este pico (de inflación) que tendremos en marzo, a partir de acá (y) a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, que tiene una inflación de un dígito”, sostuvo Macri durante un acto en Parque Patricios, en línea con la aceveración de meses atrás: “está bajando”.

En diálogo con Crónica, varios economistas adjudicaron la cifra a que “la política monetaria no está dando resultado” y coincidieron en que en abril habrá una baja leve del IPC aunque remarcaron que el nivel igualmente será alto. “Si bien los precios habrían tocado techo de suba en este mes, para abril vemos que, por ejemplo, la categoría Alimentos sigue su evolución producto de la inercia inflacionaria con la que está conviviendo nuestra economía previo al anuncio de medidas por parte del Presidente”, indicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Di Pace agregó que “las variables de análisis para proyectarla en adelante no son constantes. El acuerdo reciente con el FMI de ponerle un techo al dólar a largo de todo el año le pone un freno a una de esas variables para evitar un desborde”, consideró. Diana Mondino, de Ucema, opinó que “los datos de marzo muestran que aún no dan resultados las políticas monetarias. Es evidente que es muy difícil cambiar los precios relativos ya que todos los sectores tratan de recuperar su participación, con lo cual la única solución que veo es un aumento importante de productividad. Es un tema que veo algo lejano todavía y, lamentablemente. no parece haber conciencia de su importancia”.

El economista Guillermo Nielsen aseguró este diario que “4,7 es un número excesivamente alto, indicador de que habría que dejar de lado la política de parches para pasar a una reforma monetaria con todas las de la ley”. Y coincidió en que “el gobierno no termina de entender la gravedad de la situación, y no veo el nivel de “densidad intelectual” como para plantear una solución.

A su turno, Andrés Asiaín, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), sostuvo que “la política de base monetaria cero, lejos de descender el nivel inflacionario, está adquiriendo nuevos récords mes a mes. Si logran estabilizar un poco el dólar, se calcula que la inflación puede rondar el 40% anual. En mi opinión, la suba de precios será cercana al 50%”, estimó.

En concreto, el Indec dio cuenta ayer de de que hubo un alza intermensual del 6% en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, 4,2% en Transporte, 17,9% en Educación; 6,6% en Prendas de vestir y calzado y 2,8% en Agua, electricidad y gas. El aumento del 4,7% durante marzo estuvo compuesto por un alza del 4,8% en los bienes y servicios estacionales, como el caso de la Educación y las prendas de vestir, del 4,9% en los regulados, como las tarifas eléctricas y de transporte, y del 4,6% en el IPC Núcleo.

A nivel regional, el Noreste registró el mayor índice de inflación, con el 5,1% mientras que la Patagonia resultó la menor con el 4,3%. La suba del 4,7% resultó una aceleración en el aumento de precios luego del 2,6% en diciembre, 2,9% en enero, y 3,8% en febrero. Además resultó la mayor luego del 5,4% registrado en octubre pasado.