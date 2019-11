P or falta de quórum reglamentario, la Cámara de Diputados no pudo tratar ayer el proyecto de ley de ficha limpia, que buscaba impedir que puedan ser candidatos aquellos dirigentes que se encuentren condenados por actos de corrupción. De este modo, el dictamen perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre con la renovación del cuerpo legislativo, con lo cual debería volver a presentarse el proyecto y comenzar todo el proceso de discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales.

El interbloque Cambiemos, junto a Consenso Federal y Argentina Federal, pudo reunir 101 diputados de los 129 necesarios para habilitar la discusión en la sesión especial, por lo cual el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió levantar la sesión, pero se habilitó a los diputados para que puedan exponer en el recinto de sesiones.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales Pablo Tonelli, lamentó "la falta de quórum porque nuestro interbloque le asigna tanta importancia al proyecto que se ha popularizado como ficha limpia" ya que en la actualidad hay que aguardar la sentencia firme por los delitos de corrupción, para poder evitar que un candidato a presente en un proceso electoral.

"Esta ley sería un gran paso en la lucha contra la corrupción y el delito y se trata de un avance para que el Estado funcione cada vez de manera más decente", agregó. El proyecto de ficha limpia obtuvo tres dictámenes en la comisión de Asuntos Constitucionales, uno de mayoría y dos de minoría, en los que se fijan las posiciones sobre cuándo quedan inhabilitados para ser candidatos los condenados por delitos de corrupción.

El dictamen de mayoría excluye a los dirigentes a presentarse a cargos electivos cuando exista una condena en segunda instancia por delitos de corrupción, mientras que el despacho del Frente para la Victoria mantiene el criterio actual, que sólo no pueda postularse si hay sentencia firme de la Corte.

Uno de los discursos más fuertes fue el de Elisa Carrió, quien dijo que "para hablar de corrupción hay que haber enfrentado la corrupción y en todos los gobiernos. Es cierto que no son todos, pero también es cierto que hay que ponerle nombre y apellido". Advirtió luego que "el Congreso no puede ser el antro de la impunidad en la Aregentina" y remató: "si los señores del PJ o el Frente para la Victoria quieren venganza, no necesitan perturbar al Parlamento, sólo tienen que ir a buscarme y yo tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a la cárcel común".

Por su parte, la legisladora de Consenso Federal, Graciela Camaño, criticó a Cambiemos por no haber planteado la discusión del tema en la sesión del último miércoles y dijo que "hubiese sido más interesante que el gobierno que se va hubiera tomado la agenda de la corrupción".

En tanto, el jefe del interbloque oficialista, Mario Negri, dijo que "buscamos una ley a favor de algo y no en contra de alguien" ya que "la moral administrativa en democracia es absolutamente incompatible con la corrupción, igual que el ejercicio de cargos públicos".