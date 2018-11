El interbloque Cambiemos del Senado de la Nación no obtuvo este martes el quórum requerido para debatir el desafuero de la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner.

A falta de 11 senadores nacionales para poder tratar el desafuero de la ex presidenta, se levantó la sesión especial solicitada por el interbloque de Cambiemos.

Los legisladores Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Humberto Schiavoni, Silvia Elías de Pérez y Julio Martínez firmaron la solicitud dirigida a la vicepresidenta y presidenta del Senado de la Nación, Gabriela Michetti, para que convocara a una sesión especial para tratar este tema

Sin embargo, el oficialismo no logró contar con los 37 senadores para sesionar y solo cuenta con 25.



Desde el bloque conducido por Miguel Ángel Pichetto afirmaron que es "responsabilidad del oficialismo", responder a su postura de no quitarle fueron a quien no tiene una sentencia firme. Así fue, el peronismo no se hizo presente en el Recinto.

La idea era tratar esa cuestión durante la tarde ya que durante esta jornada, vencía la posibilidad de dictarle la preventiva.