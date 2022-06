El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena le ordenó este lunes a la Dirección de Migraciones que retenga por las próximas 72 horas los pasaportes de los cinco cuidadanos iraníes que viajaban en el avión retenido en Ezeiza y en el que además iban 14 venezolanos.

Además, el magistrado aceptó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA) como querellante en la causa. La información fue dada a conocer por fuentes judiciales a la agencia Télam, quienes detallaron que también se le pidió al director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la PSA, comisionado mayor Maximiliano Lencina, que "él y/o personal que designe a tal efecto, informe cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave".

“ Habré de requerirle a la Sra. Directora de la Dirección Nacional de Migraciones que mantenga retenidos a la orden de este Tribunal los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad KHOSRAVIARAGH; Gholamreza GHASEMI; Mahdi MOUSELI; Saeid VALI ZADEH; y Abdolbaset, MOHAMMADI por el término de setenta y dos (72) horas”, determinó el juez en su resolución.Además, estableció que, "recibida la denuncia formulada" por el titular de la DAIA,, en representación de esa entidad, "téngaselos por parte querellante". "Ello en su carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA- DAIA como víctima directa perpetrado el día 18 de julio de 1994, lo cual le genera un interés legítimo para que se investiguen los hechos denunciados", añadió el magistrado.

Qué dijo Cafiero sobre el avión venezolano retenido en Ezeiza

y declaró " abstracto" el hábeas corpus presentado por el abogado de la tripulación.En la resolución, el juez repasó los últimos acontecimientos vinculados a la llegada al país del. En ese sentido, mencionó que la aeronave "fue sometida a un exhaustivo control por parte de la PSA, personal de la Dirección General de Aduana (DGA), Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de la Policía Federal Argentina (PFA)".

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, afirmó este lunes, que el Gobierno esperaba que el juzgado determine "el procedimiento a seguir" en el caso del avión de carga venezolano que se encuentra en el aeropuerto de Ezeiza y en el que viajaban 14 ciudadanos de ese país y cinco iraníes.



"No tenemos ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela. Es estrictamente una cuestión de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actuó bien, conforme a las normativas, y pasó a ser (un tema) judicial. Cuando se determine en el juzgado el procedimiento a seguir, será lo que vamos a hacer"; explicó el canciller en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Urbana Play.

Santiago Cafiero se refirió al tema del avión venezolano retenido en Ezeiza (Gentileza @SantiagoCafiero/Twitter).



El funcionario indicó que el avión "en principio paró en Córdoba" antes de dirigirse hacia Uruguay, donde el Gobierno de ese país impidió su maniobra. "Paró en Córdoba esos días de mucha niebla que los aviones no podían bajar en Ezeiza. En ese contexto, bajó a Córdoba y luego fue a Ezeiza", detalló.



En tanto, explicó "las fuerzas de seguridad argentinas lo retuvieron" y eso derivó en la investigación que "todavía no tiene resultados". "Este tema por supuesto que activa todas las sensibilidades y es algo totalmente razonable. Queremos ser muy cautos y separar las cosas. Nosotros seguimos con nuestros reclamos al gobierno iraní de que exista colaboración para la investigación de fondo en la causa AMIA y es algo que vamos a seguir permanentemente reclamando", subrayó.



Además, expresó que, en esa causa, "se renovaron las alertas rojas" y, aunque Argentina "continúa con su reclamo e investigación", siempre hay trabas "por esta parte del Gobierno iraní que no acepta colaborar con la Justicia argentina".

Aníbal Fernández también habló del tema

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, relató que al entrar al país ninguno de los tripulantes del avión contaba con alertas rojas, pero "con posterioridad al ingreso se recibe por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán".

.

"La Argentina tiene respeto y relación con todos los países soberanos, pero si hay situaciones de esas características debe tomar determinadas acciones", aclaró el funcionario nacional en declaraciones a Radio Perfil.Fernández también remarcó que "nunca se les negó la posibilidad de que pudieran moverse en Argentina con un permiso provisorio", pero había " alguna complicación en papeles de la aeronave y situaciones que revisar y definir" ante las denuncias de organismos internacionales.