El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó siete allanamientos en la causa en la que se investiga la supuesta coordinación entre ex funcionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, miembros de jerarquía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de la construcción para armar causas contra dirigentes gremiales. Además, dispuso una orden de presentación sobre propiedades vinculadas con las personas que aparecen en las imágenes, en las que el ex ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas expresaba su deseo de activar una "Gestapo" contra sindicalistas.

Los allanamientos fueron dispuestos luego de que la fiscal federal de La Plata, Ana Russo, impulsara el martes la investigación y decidiera imputar a Villegas. Uno de ellos fue realizado por la Gendarmería Nacional en la Municipalidad de La Plata. El operativo en la sede de la administración platense fue ordenado para secuestrar documentación, computadoras y otros dispositivos del despacho del intendente local Julio Garro, uno de los que se observa en el video que protagoniza Villegas.

Los operativos simultáneos incluyeron, entre otras locaciones, el despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Pablo Allan, para lo cual se presentó primero un pedido de autorización al Parlamento local.

.

A partir de los operativos, la Justicia logró confirmar que la reunión del 15 de junio de 2017 se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, en la calle San Martín, informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos ordenados por la Justicia incluyeron un allanamiento a la casa de Darío Biorci, cuñado y ex jefe de Gabinete de la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani, y otro al despacho del ex directivo de la AFI Juan Sebastián De Stefano en Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase).

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse "la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la ciudad de La Plata".

El exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, cuando era funcionario del gabinete de María Eugenia Vidal.

De aquella reunión participaron el ex ministro Villegas, Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia de la Provincia), Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente Garro y cinco empresarios. Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como "Diego", "Sebastián" y "Darío" -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI durante el gobierno macrista.

En este contexto, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió a Kreplak la "certificación" del objeto procesal de la investigación abierta a raíz de la reunión en la que se hablaba de armar una causa judicial contra el dirigente de la Uocra platense, Juan Pablo "Pata" Medina.