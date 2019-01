Por Francisco Martirena Auber

@martirena74

Luego de decretar la emergencia nacional, la Federación Argentina de la Industria del Pan advirtió que si el gobierno no brinda respuestas en un plazo de 30 días, dejará de pagar impuestos y servicios para mantener los comercios abiertos, o el precio del kilo de pan podría subir a los 100 pesos.

Al término de la reunión donde, como adelantaron Crónica y BAE Negocios, se declaró la emergencia sectorial, la entidad presentó un documento con siete puntos centrales. Ellos son: la imposibilidad de pagar este nivel de tarifas; cese de embargos por parte de la AFIP; monitoreo estatal sobre el precio del trigo; reducción de aportes patronales; moratorias a 60 meses sin intereses para el pago de deudas impositivas; y control de la clandestinidad que llega al 40% a nivel nacional.

De no tener respuesta, la industria manifestó no tener otra opción que cesar con los pagos impositivos para salvaguardar las fuentes laborales y el kilo de pan pasaría a costar $100. Asimismo, el ex presidente de Faipa, Jorge Vitantonio, expresó que "todos los días cierran 4 o 5 panaderías en todo el país. El kilo debería estar costando 75 pesos por los costos que tenemos pero lo tenemos en 65 pesos para que los comercios sigan abiertos".