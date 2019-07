Vera Jourová, valoró este jueves en Buenos Aires que las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Argentina "no han estado tan bien en mucho tiempo" y destacó el "papel muy importante" que jugó el país para lograr el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE.



Los acuerdos comerciales europeos "siempre están diseñados como acuerdos ganancia-ganancia, pensados para que sean puentes y no muros", sostuvo la funcionaria y aseguró que el pacto busca "enviar una señal muy fuerte a todo el mundo de que Argentina y Europa comparten los mismo valores y están listos para invertir y crear empleo".

"Queremos vivir en un mundo abierto, basado en normas que negociamos y acordamos juntos, y no sobre la base de reglas elaboradas por el más fuerte o por el que grita más alto", continuó Jourová y subrayó que estos pactos "son una declaración muy clara contra el proteccionismo".



Durante una conferencia de prensa en Puerto Madero, Jourová reconoció que el acuerdo suscripto recientemente entre la UE y el Mercosur "tiene un capítulo político que aún no ha sido terminado, pero que está a punto de culminar".

Comisaria Veră Jourová junto a @marquitospena en el evento sobre la privacidad y protección de datos que tuvo lugar en el #museofortabat en #BuenosAires #eulatamprivacy

La #ProtecciondeDatos es una prioridad para la UE y también lo es para la #Argentina pic.twitter.com/daJM02zKTb — Delegación de la Unión Europea en Argentina (@UEenARG) 11 de julio de 2019



"Confío en que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europa y el Mercosur será una muy buena herramienta para mejorar la situación aquí, en Argentina", analizó la dirigente política de origen checo, en una breve visita al país para conversar con el gobierno sobre asuntos vinculados a la protección de datos personales.

La funcionaria de la Comisión Europea -el órgano que representa al Ejecutivo del viejo continente- destacó que "tanto en la UE como en Argentina reconocemos que el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano individual", y consideró que "proteger la privacidad de la gente es un imperativo democrático, y también una necesidad económica, una condición para el desarrollo".



Y, resaltó que Argentina forma parte de un grupo de 11 países con los que existe una serie de "estándares normativos similares" en materia de privacidad, y adelantó que tras la aprobación en 2018 del Reglamento General de Datos Personales (RGDP) en la UE, se abrió una ventana hasta mayo de 2020 para revisar acuerdos sobre el tema y actualizar normas.



"Sobre esto conversamos con (el jefe de Gabinete, Marcos) Peña y otras autoridades, respecto de la nueva ley (de protección de datos personales) que será tratada en Argentina", afirmó y dijo que el gobierno "está viendo cómo modernizar su ley".

