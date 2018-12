La Unión de Trabajadores de la Educación ( UTE) y la Asociación Docente Ademys anunciaron jornadas de protestas para este miércoles, y paro y movilización desde la Legislatura al ministerio de Educación porteño para este jueves a las 11, en rechazo al cierre de escuelas nocturnas para adultos.



"Mañana a las 11 convocamos a todos los docentes de todas las áreas y rectores a un paro y movilización a la Legislatura para pedirle a los legisladores que a través de un proyecto de emergencia derogue la resolución 4055, que exige el cierre de las 14 comerciales nocturnas", anunció en conferencia de prensa el secretario Nacional de UTE, Eduardo López, quien agregó que de no hacerlo, "los docentes no iniciarán el ciclo lectivo 2019". El dirigente agregó al pedido que se "actualicen los programas educativos con las escuelas abiertas".



En un diálogo con la prensa que se realizó desde las 8.30 en la sede de la gremial de Bartolomé Mitre 1984, López indicó que durante la jornada de hoy las protestas consistirán en "abrazos simbólicos, cese de tareas, acampes y pernoctadas", bajo la consigna "No al cierre de escuelas nocturnas".



"¿Quiénes estudian en estos establecimientos? Chicos, en su mayoría menores de 18 años, que trabajan de día y van a la escuela de noche. La decisión de cerrar los comerciales lleva a su desescolarización y a dejarlos fuera del sistema", agregó López.



Por su parte, el secretario general de Ademys, Jorge Adaro, indicó que "hay que seguir apostando a la movilización porque esta resolución implica un ajuste para los trabajadores y para estudiantes".



"Nosotros reivindicamos el aula y hablamos del proceso de construcción del conocimiento. Valoramos la interacción entre estudiantes y docentes de forma cotidiana y esto se está intentando destruir", remarcó.



A su vez, el rector del comercial 26, Carlos Betancourt, manifestó que los estudiantes de ese establecimiento es "gente que trabaja y que hace changas" y dijo que "en diciembre de 2016 y en 2017 nos reunimos con la directora del área para trabajar por la reforma y nunca tuvimos una devolución". "Corresponde que el ministerio derogue esta resolución y nos deje trabajar", agregó.



En tanto, una profesora del Comercial 9, Mariana Bataglini, lamentó que muchos docentes perderán su fuente de trabajo y pidió "la defensa de los chicos más vulnerables que no tienen forma de reinsertarse en otros contextos o realidades educativas".



En el cierre de la conferencia de prensa, la rectora del Comercial 36, Nilda Tunino, recalcó que "el foco de importancia tiene que estar en nuestros chicos, que en su mayoría son adolescentes de entre 15 y 20 años".



"No es cierto que estos chicos se puedan reinsertar en el sistema educativo a través de una plataforma virtual, porque no tienen y necesitan hábitos de estudio, un abrazo, sostenimiento, el oído atento", explicó Tunino.