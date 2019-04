El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó este jueves que el informe del Fondo Monetario Internacional ( FMI) del que habló la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, "alerta que cumplamos con el compromiso de equilibrio fiscal", al tiempo que reiteró que el programa "fue propuesto por la Argentina" y el Fondo "da el apoyo para lograrlo".



En la conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno, Peña sostuvo que la relación de la Argentina con el Fondo es "madura" y señaló que "la lógica de echar culpas afuera de problemas que son nuestros no ha servido".



"El respaldo del FMI refleja una relación madura con el Fondo", sostuvo el jefe de Gabinete durante su discurso y antes de responder preguntas de la prensa.



En tanto, afirmó que el FMI "está alerta" ante el cumplimiento de las metas de déficit fiscal que fijó para Argentina, y agradeció el respaldo que la titular del organismo le dio al rumbo económico del Gobierno.



"Agradecemos el mensaje de Lagarde y estamos comprometidos a cumplir las metas de déficit fiscal que fijamos con el FMI, que está muy alerta sobre esta cuestión", señaló Peña.



En ese sentido, subrayó que "la Argentina mantiene una relación madura" con la entidad de crédito internacional, y remarcó que "todas las economías que se desarrollaron siguieron este camino" que aplica la gestión que encabeza Macri.



En relación al debate en el gabinete en torno a la reactualización del programa de Precios Cuidados, Peña aseguró que los integrantes del equipo de gobierno tienen todos "una excelente relación".



"Cualquier novedad que tengamos (sobre el programa de Precios Cuidados) la vamos a comunicar en su momento. Pero es importante destacar la excelente relación que tenemos entre los integrantes de este equipo, que trabajamos en una misma agenda con el objetivo de atenuar la presión que sufre la gente", sustuvo.



El jefe de Gabinete se refirió también a una reunión que mantuvo el presidente de la Nación con el diputado Martín Lousteau, al señalar que sólo se trató de "un intercambio de ideas" durante el cual "no se habló sobre candidaturas".



"Martín (Lousteau) estuvo en una reunión de trabajo en la que se intercambiaron ideas y no se habló sobre candidaturas y otras cuestiones políticas", apuntó el funcionario.



En otro orden, Peña reconoció que horas atrás estuvo presente en Casa Rosada el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, pero negó que se evalúe su posible retorno al Gobierno nacional, al aseverar: "Está colaborando, pero su visita no implica que esté por asumir un cargo público".



En cuanto al incremento en el índice del riego país, Peña lo atribuyó a "la incertidumbre que genera el contexto electoral", y consideró que "todas las fuerzas políticas deben tener definiciones claras en cuanto a la cuestión económica".



Por último afirmó: "Tenemos un vínculo de amistad y de equipo en Cambiemos. Estamos trabajando en una misma agenda, pero no vamos a anticipar medidas. Las medidas las comunica Macri".

