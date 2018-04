El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que su país no tolerará el uso de armas químicas contra civiles en Siria, acusó a Rusia de mentir y sostuvo que el chavismo convirtió a Venezuela en un "Estado fallido".



En su discurso en la Cumbre de las Américas, en Lima, Pence aseguró que los ataques lanzados anoche en Siria conjuntamente por su país, Francia y el Reino Unido fueron "abrumadores y exitosos".



Señaló que esos bombardeos envían el mensaje de que el gobierno del presidente Donald Trump no tolerará el uso de armas químicas contra civiles, argumento esgrimido por la coalición occidental para justificar su "represalia" militar del viernes.



Pence subrayó que "las horribles fotos de niños muertos" la semana pasada en Duma, en las afueras de Damasco, permiten comprobar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno del "dictador" de Siria, el presidente Bashar al Assad. Asimismo, fustigó al gobierno de Rusia por negar el supuesto empleo de armas químicas en Siria al sostener que "las mentiras rusas se desploman frente a la verdad".



Un rato antes, en declaraciones a periodistas, Pence dijo que el ataque de anoche "manda un mensaje muy claro: que habrá un precio por pagar si Siria usa armas químicas, y ese precio implica usar fuerzas militares".



El vicepresidente añadió que con la cooperación de Francia y el Reino Unido, más el apoyo que espera de aliados como Canadá, se logrará que " Siria y sus patrocinadores en Rusia e Irán abandonen de una vez por todas el uso de armas químicas contra civiles inocentes".



Por otra parte, Pence afirmó en su discurso en la Cumbre que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, impuso una tiranía, y lo responsabilizó por el sufrimiento de su pueblo y por haber convertido a ese país "esencialmente en un Estado fallido".



Antes, en sus declaraciones a los cronistas, respondió que Washington "no" reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales del 20 de mayo próximo en Venezuela.



El secretario de Estado interino, John Sullivan, junto a Pence en esa conversación, agregó que esos comicios "son una farsa, y Estados Unidos y sus socios y aliados están unidos en eso".



Según Sullivan, el chavismo "llamó a estas elecciones adelantadas expresamente diseñadas para suprimir la voluntad del pueblo de Venezuela".