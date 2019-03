El senador nacional por Río Negro,inauguró un local partidario, emplazado en avenida Belgrano 2378, del barrio porteño de Montserrat, y allí manifestó que este "es un lugar para participar con ideas".El presidente del bloque justicialista y además miembro del Consejo de la Magistratura manifestó ante la consulta de la prensa que "esto no es un lanzamiento, sino la ratificación de una voluntad que he emitido ya con anterioridad".Luego, agregó: "Vinimos recorriendo el país, haciendo actos y he expresado claramente una visión de la Argentina, una propuesta. Vamos a trabajar en el espacio Alternativa Federal para definir seguramente en el mecanismo de primarias la decisión política que tiene que significar las mejores candidaturas para la opción presidencial de las Primarias y de octubre".Más tarde, el senador señaló sobre la jornada de protesta que se vivió este jueves en varios puntos de Capital Federal y Gran Buenos Aires que "hay una situación social compleja, sin duda. Y la gente tiene dificultades desde el punto de vista de llegar a fin de mes, el incremento de los artículos de primera necesidad de los supermercados y el ajuste de tarifas. Son todas cosas que indudablemente plantean y legitiman en un reclamo ciudadano".Ante la consulta sobre cómo se ve de cara a las próximas elecciones destacó: "Con mucho compromiso y recorriendo el país, vengo de una gira por Mendoza, Córdoba, y estoy trabajando fuertemente".Sobre la incorporación deal citado espacio manifestó: "Es una figura de gran trascendencia, central para el espacio Alternativa Federal y enriquece a la propuesta. Realmente significa tener una figura con un gerenciamiento, y una capacidad, realmente probada en la peor crisis de Argentina".Al respecto del acuerdo con la fuerza Generación para un Encuentro Nacional (GEN), en Córdoba, subrayó que es auspicioso porque "va en la línea, en la idea, en el pensamiento que tenemos de construir una opción electoral plural para poder gobernar en Argentina y salir de esta confrontación, de esta grieta"."Estamos trabajando" en la unidad, "desde la visión que tenemos todos", dijo Pichetto y enumeró: ", Roberto Lavagna, quien habla,. Todos pensamos de la misma manera".Luego, consultado por las causas judiciales dey la salud de su hija, por quien debió viajar de urgencia a Cuba, respondió que "desde el punto de vista humano expreso mi solidaridad. Indudablemente que una hija esté enferma y se encuentre mal es un hecho que conmueve".Más tarde, y ante el público presente el senador reflexionó: "Hace poco que estuve unos días en Roma, en Italia, y en Palermo. Lo que pude observar es que la política de Italia, es la política de Europa. El cierre de sus fronteras frente a la migración compleja que viene de Medio Oriente, que puede traer conflictos de terrorismo internacional en esos países y el cierre de las fronteras con los ciudadanos africanos. Pobres, de extrema pobreza".En la misma línea, aseguró: "¿Es injusto? Sí. ¿No me gusta este mundo? No, no me gusta. Quizas, no tiene esa visión humanitaria. No la tiene, pero este es el mundo real. No es el que me gusta pero es el mundo real, que hay que entender y comprender también para salvaguardar a la Argentina"."La Argentina no puede ser la solución de la emergencia social de todo lo nos rodea porque eso significa también un aumento del gasto público. No puede ser que el país es un flan que no controla quien ingresa. Que acá viene cualquier delincuente y se pone a robar, y al otro días hay un juez que lo suelta. La Justicia también es parte del problema", dijo el presidente del bloque justicialista.Más tarde añadió: "No estoy de ninguna manera justificando la corrupción ni la impunidad. Lo que estoy diciendo es que la consolidación de esta agenda, donde lo más importante es lo que pasa en Comodoro Py ...estamos todos liquidados, porque lo que tenemos que discutir los argentinos es como crecemos, como se desarrollan inversiones, como se genera empleo, como salimos de cara al futuro, como mejoramos la educación. Como logramos modelos educativos incluyentes en donde el pibe del secundario no tenga problemas funcionales y tenga la posibilidad de procesar los temas"."Y en cuanto los docentes...yo cuando iba a la primaria me acordaba el nombre de cada maestra, porque no se tomaban licencias. Porque había una cultura comprometida con el trabajo. Bueno, estos son los grandes debates", comentó. " Y hay que darlos de cara a la sociedad. De cara al conjunto de la sociedad porque eso no va a ser más creíble a este espacio. Vamos a ser más creíbles si podés ser una opción electoral si construimos realmente un programa con responsabilidad, con seriedad, y le decimos a la gente, a los argentinos cuales son los temas que tenemos que resolver. Uno a uno", concluyó.