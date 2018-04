El fiscal federal de la ciudad de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó este jueves a la jueza Zunilda Niremperger la detención y desafuero de la diputada nacional y ex intendenta Aída Ayala (Cambiemos) en una causa en la que se la investiga por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.



Así lo consignaron fuentes judiciales, que detallaron que, ahora, el pedido del fiscal debe ser analizado por la magistrada.

Además, indicaron que el pedido de desafuero y detención de la actual legisladora y ex intendenta de la ciudad de Resistencia se funda en las pruebas reunidas en el marco de la investigación, en la que se investiga el presunto delito de lavado de dinero agravado por habitualidad y por el hecho de ser funcionario público.



De hecho, entre otros delitos que se le imputan a la actual diputada nacional por Cambiemos se cuentan los de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor, asociación ilícita en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público.



La ampliación de requerimiento que realizó Sabadini es en la causa que investiga la contratación de la empresa PIMP SA, que presta servicios de recolección de residuos en la capital chaqueña, el que fue suscripto por la actual diputada en 2014.



Además se ampliaron los requerimientos sobre el secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, quien junto a su hijo y dos personas más, se encuentran detenidos por la misma causa, indicaron las fuentes con acceso al expediente.

"A disposición de la Justicia"

Por su parte, Ayala señaló en esta jornada que está "a disposición de la Justicia" respecto al pedido de detención y desafuero de un fiscal de Resistencia, y anticipó que ya le comunicó a Niremperger que está viajando a Chaco porque no se va a amparar en los fueros.



"No me voy amparar en los fueros. Ante el pedido de la fiscalía federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre", dijo la diputada en un comunicado divulgado durante este jueves.



"Confío en el sistema judicial, mi intención es allanarles el camino para que investiguen lo más rápido que puedan sin trabas algunas. He hablado con la jueza y me he puesto a disposición, no me amparo en los fueros, estoy viajando para el Chaco", apuntó.



Dijo también que no es la primera vez que le sucede una situación así y recordó que siempre se ha sometido a los requerimientos judiciales.



"No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales", dijo.



En el último tramo del comunicado, Ayala señaló: "Quiero llevarles tranquilidad a la sociedad chaqueña y a la militancia de mi espacio político, quienes conocen mi trayectoria y mis valores. Saben que anteriormente ya me han expuesto a estas instancias y se ha demostrado mi inocencia, jamás voy a evadir ni demorar un llamado de la Justicia".