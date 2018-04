En este video, sus polémicas declaraciones

la ex mujer de, el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que debió renunciar a su cargo luego de negar que en nuestro país hubiera 30.000 desparecidos, cifra que, según él, "se arregló en una mesa cerrada" habló al respecto de este tema, tras un consulta durante una entrevista y allí dijo: “Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la Conadep. No lo dice él, no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están”, de manera que "no era tantos" y por lo tanto "nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no, o sea de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea nuestros impuestos".Luego agregó que "es como lo que paso con el holocausto: Dijeron que eran 6 millones, pero quizás no eran tantos".