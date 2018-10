Por Damián Juárez

El peronismo antikirchnerista, que lanzaron hace poco Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti, ya dio el primer paso: romper el cascarón, presentarse en sociedad, y decir bien claro que son la alternativa a Mauricio Macri que no pasa por Cristina.

Ahora viene la etapa de la construcción de la nueva propuesta, cuyos detalles "Crónica" puede adelantar.

En el espacio piensan que con independencia de quién vaya a ser el candidato, todos los gobernadores del peronismo se sumarán a la movida.

Analizan que Cristina sólo quedará con algunos aliados como obviamente su cuñada Alicia en Santa Cruz, los Rodríguez Saá y algún que otro rezagado.

Pero más allá de las excepciones, piensan que, de a uno, todos los gobernadores del PJ se sumarán a la movida. Aseguran también que no les preocupa que de momento los intendentes del conurbano aparezcan como más cercanos a Cristina: creen que llegado el momento, cuando crezca esta alternativa, terminarán apoyándolos más cerca de la elección.

Al analizar la situación económica, imaginan que los indicadores se seguirán deteriorando durante el gobierno de Mauricio Macri.

Independientes

A la hora de imaginar quién podría votar esta alternativa peronista, hoy proyectan una elección donde Macri tendrá entre el 25 y el 30% de los votos y lo mismo ocurrirá con la propuesta de Cristina. Los cálculos que hacen es que hay un 50% de argentinos que no se sentirán identificados por ninguna de las dos corrientes, y allí es donde tienen terreno para ganar.

Piensan que la elección se definirá en segunda vuelta, y reflexionan que allí se encontrará un candidato de este sector del "nuevo" peronismo con uno de Cambiemos.

Si uno le pregunta a este sector del peronismo quién será candidato, responden lo que dicen siempre en todos los espacios políticos: el que más mida en las encuestas.

Pero con algunas particularidades: si dentro del espacio alguien mide, por ejemplo, un 90% y el segundo un 10%, no habrá interna entre ellos. Pero si la intención de voto aparece más dividida, definirán sus diferencias en la PASO.

Este sector ansía poder tener para sí el sello del PJ, pero sabe que hoy por hoy la "marca" del peronismo está más cerca de Cristina. Por lo tanto, imaginan un frente con el sello del partido peronista y Unidad Ciudadana, con Cristina candidata, y otro frente de esta alternativa peronista que también pueda nuclear a parte del socialismo.

Aseguran que los lazos con la ex presidenta están cortados, y por lo tanto no habrá unidad de la oposición. Por este motivo hablan de tres listas que llegarán a la primera vuelta: dos peronistas y una de Cambiemos. En el medio, el tablero podría moverse si la Justicia avanza sobre la ex presidenta. El peronismo alternativo, al menos sus principales referentes, piensa que finalmente el Congreso avanzará con el desafuero de CFK, lo que sería un golpe importante a sus chances de volver a la presidencia.