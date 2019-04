@flopa01



Hay consenso entre los economistas en que los próximos meses serán muy duros y difícilmente se observe una mejora. El trimestre que se fue dejó cifras preocupantes para todos los sectores productivos y una inflación por encima de cualquier medición privada, lo que llevó al gobierno a tomar medidas de emergencia para "aliviar" los bolsillos y repuntar el consumo en el área metropolitana. Ahora, se viene el desafío mayor para contener el dólar y no profundizar la recesión: convivir con la desconfianza de los mercados en la previa electoral. En ese marco, se discutirán salarios.

Crónica consultó con los economistas Damián Di Pace, director de Focus Market; Miguel Ángel Boggiano, director de Carta Financiera, y con el analista financiero Christian Buteler sobre la efectividad de los cambios anunciados y los tres coincidieron en que se trata de un plan de contención con resultados transitorios. Dieron a conocer sus estimaciones para la inflación y las paritarias en este segundo trimestre y advierten en que el pronóstico no es alentador para los trabajadores. Sobre el dólar, se mostraron cautelosos, si bien el Banco Central tomó algunas decisiones para evitar saltos bruscos, el riesgo país ronda los 850 puntos y crece la desconfianza en los bonos argentinos.

Qué esperar de la economía en los meses previos a los comicios nacionales dejó de ser un enigma. Para el 2019 se esperaba un clima de alta tensión política que se traduciría en una mayor devaluación de la moneda nacional, pocos en el gobierno aceptaron tras la tormenta financiera y cambiaria del año pasado que a esa certeza se sumarían los demoledores índices del Indec que no hacen más que acumular malas noticias. La recesión alcanzó nivel de crisis y opacó, en los últimos días, a la acostumbrada rosca entre dirigentes en el camino a las urnas.

Tanto es así que ningún candidato con oportunidades, excepto los que forman parte del oficialismo, define en qué espacio competirá y si lo hará solo o acompañado. El panorama económico en los hogares y en las pequeñas, medianas y grandes empresas se ha vuelto prioridad y la oposición goza de tiempo y espacio para negociar la mejor opción para llegar a la Casa Rosada.

El gobierno nacional, por su parte, sigue acumulando encuestas que no lo favorecen. De ahí que los anuncios de esta semana no hayan sido presentados por el presidente Mauricio Macri, cuya imagen intentan preservar en Cambiemos con el afán de pelear la reelección.

Pero mientras el tablero de apuestas para el 12 de junio, fecha de vencimiento del plazo para presentar alianzas nacionales, se modifica constantemente, el macrismo debió dar "el brazo a torcer" y aceptó que "el único camino posible" necesitaba algunas reparaciones de emergencia.

A modo de repaso, lo anunciado esta semana desde Olivos incluyó el acuerdo de precios de 60 productos "esenciales" de la canasta básica para que las empresas los mantengan durante al menos seis meses. Beneficios para el consumo y créditos Anses con tasas al 50%. Cortes de carne a precios accesibles en el Mercado Central.

Si bien el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que existe un "acuerdo de caballeros" para sostener esos precios, el Presidente firmaría mañana un decreto de Lealtad Comercial para controlar el cumplimiento e inspeccionar las góndolas. Lo haría tras reunirse en la Rosada con los representantes de las compañías que accedieron al congelamiento de precios.

Como guiño de conformidad con lo pactado, varios supermercados se adelantaron durante el fin de semana y llenaron sus estantes con los productos en cuestión. Una muestra de compromiso con los bolsillos de los asalariados y también de que lo denunciado por varias consultoras privadas dedicadas al consumo podría ser cierto. En la previa al "pacto de caballeros" se profundizó la remarcación de los alimentos que ya en marzo último llegaron al 64% de suba interanual y al 15,8% de variación respecto a diciembre de 2018.

El "Informe de remarcación de precios en abril" elaborado por Focus Market a través de Scanntech (lector de scanner de punto de venta) sobre las primeras dos semanas del mes detalla que la leche sufrió un 10% alza. Le siguen los pañales (8,2%), manteca (7,6%), huevos (5,7%), salchichas (5,7%) y otros.

Otro punto destacado de los anuncios fue la afirmación de que no habrá más aumentos de tarifas. En rigor, el único servicio alcanzado será la electricidad. Ya se aplicó un aumento del 40% pero quedaban otros dos de 4% para más adelante que finalmente no ocurrirán. Como había prometido el Ejecutivo en el verano, los incrementos al transporte público, al agua y al gas se concentraron en la primera parte del año. Esta semana ratificaron que esa promesa se mantendrá al menos hasta octubre.