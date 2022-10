Ayelén Mazzina será la nueva ministra de Mujeres, Género y Diversidad, así lo confirmó Presidencia en la tarde del lunes. Con 32 años, la reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta, es la actual Secretaria de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, fue concejala en la capital de esta provincia y es profesora de Ciencia Política.

La designación de Mazzina fue oficializada este lunes cerca de las 14 horas a través de un comunicado oficial. De corta trayectoria política pero con una marcada vocación por la lucha de los derechos de género y diversidades, la funcionaria se convertirá en la ministra más joven de todo el gabinete de Alberto Fernández.

La nueva ministra también estuvo a cargo de la organización del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel este último fin de semana.

"Fernández ha convocado a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión", destacó la Presidencia en un comunicado que también reveló los nombres de las nuevas titulares de las sucesoras de Juan Zabaleta y Claudio Moroni en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, respectivamente. Así, Victoria Tolosa Paz quedará a cargo de la cartera de Desarrollo y Kelly Olmos será la titular de la cartera de Trabajo.

Mazzina es profesora de Ciencias Políticas y se define en su perfil de Twitter como "feminista", una bandera de la diversidad acompaña esa descripción.

La nueva ministra dijo en una entrevista que Luciana Peker le hizo para Infobae que fue discriminada durante su campaña para diputada en 2019 por ser lesbiana: "Siempre me sentí tan firme en mis decisiones y elecciones de vida que hasta me servían esas palabras para usarlas en los discursos y tratar de hacerles ver que el odio no nos lleva a ninguna parte y que lo que haga en mi cama no es lo que importa".

Sobre su experiencia en la política la funcionaria declaró: "Muchas veces pensamos desde un escritorio qué es lo que la gente necesita y cuando pateás la calle te das cuenta de que no era por ahí".

La nueva ministra fue concejala en San Luis y es profesora de Ciencia Política.

La nueva titular de la cartera de Mujeres, Género y Diversidad se suma al gobierno de Fernández tras la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta que detonó el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de predios que ocupaban en Villa Mascardi, provincia de Río Negro.

Desde su cuenta de Twitter, Gómez Alcorta saludó la designación de Mazzina en el Ministerio de las Mujeres y la definió como "Compañera generosa, humilde y con una gran capacidad de gestión".

Mazzina reveló que realiza tareas sociales y comunitarias desde muy chica, “cuando entendí que era lo que quería y que había herramientas para hacer cosas transformadoras empecé a caminar de otra manera. En mi interior sabía que podía lograrlo, pero sabía que en ese momento la sexualidad era un condicionante”.

Con mucha alegría recibo la noticia de que @AyelenMazzina será la nueva ministra del @MinGenerosAR. Compañera generosa, humilde y con una gran capacidad de gestión. Confío en que seguirá levantando bien alto las banderas de los derechos de las mujeres y LGBTI+. ¡Éxitos compañera! pic.twitter.com/2dtJw9t4O9 — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) October 10, 2022

“La Aye, cumbiera intelectual”, como la apodaron, sostiene un concepto que sintetiza su vida entera: “El amor humaniza la política, propone transformar realidades. Y la política al amor lo transforma. Para mí no hay política sin amor, y amor sin política”.