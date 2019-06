El pedido de Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza) de suspender las PASO en los cargos y provincias que no hay competencia interna se hizo proyecto de ley, presentando por diputada Gabriela Burgos, de la UCR. La propuesta realizada por la legisladora jujeña especifica que “en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO”.

Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado. — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) 24 de junio de 2019

Dice, en cambio, que “si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales”. Para Burgos, “es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales”.