Por Silvina Saux

Durante más de una hora, con un tono por momentos histriónico, en otros irónico y permanentemente furioso, el camarista Juan Ramos Padilla, padre del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se dedicó a hostigar a "la cofradía": un presunto grupo de jueces y fiscales federales, legisladores, periodistas y espías que, según él, "persiguen y destruyen la honra de los adversarios políticos".



Juan Ramos Padilla se consideró imputado en la causa que investiga el " Operativo 'Puf'", según el cual ex funcionarios kirchneristas presos sabían que se radicaría una denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli en Dolores.¿Por qué entendió que se lo acusaba? Porque el juez Bonadío investigó su estadía en una clínica entrerriana, junto con el hoy diputado kirchnerista Eduardo Valdes, autor de la frase "Bonadio y Stornelli, puff", en una conversación con el ex secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, preso en Ezeiza por la tragedia de Once.



Apenas se sentó frente al camarista Martín Irurzun, a quien lo unió una amistad de años, le espetó: "¿se acuerda doctor, cuando celebrábamos juntos el 'Nunca más' en el '83? Ahora me toca sentarme frente a usted a defender mi honor y el de la justicia, que usted ha mancillado". Reiteró que Bonadío debe ser apartado de la investigación de. " Operativo Puff", y que el expediente es nulo desde la primera foja. "Esto empezó con una denuncia anónima, pero algo salió mal y resultó sorteado para investigar el juez Rodríguez", reseñó. "Entonces se presentan las diputadas (Mariana) Zuvic y (Paula) Oliveto, denunciando al juez porque fue mencionado por haber recibido dinero de la viuda de Daniel Muñoz y usted lo aparta y se sortea nuevamente: ahora sí, cae en Bonadio", le recordó a Irurzun.

"¿Se acuerda doctor, cuando celebrábamos juntos el 'Nunca más' en el '83? Ahora me toca sentarme frente a usted a defender mi honor y el de la justicia, que usted ha mancillado".



Según Ramos Padilla, Bonadio investigó su salud, sus cuentas bancarias, a sus amigos, su familia y "hasta mi ideología. El Martín (Irurzun ) que yo conocí en Morón trabajando dignamente en el caso Sivak, no hubiera permitido esto. El de ahora sí". Frente a la expresión imperturbable del camarista federal, Ramos Padilla siguió, enardecido: "me escrachan en los medios como parte de un complot; investigan si fui a Entre Ríos con mi hijo; se amplió la doctrina Irurzun, lo más aborrecible que se ha visto".



Ante el cambio de gobierno "la 'cofradía' tiene más miedo: al (juez federal de Zárate-Campana) Faggionatto Márquez lo echaron por menos, a Nixon lo echaron por espiar a la oposición, usted, doctor Irurzun tiene el control de las escuchas judiciales; ahora se usan los jueces como antes las bayonetas. Acá hay un complot y el jefe es usted". En el rechazo de su recusación, planteada por Ramos Padilla, Bonadio sostuvo que el camarista no es parte y ni siquiera está imputado. "Entonces", se preguntó "¿por qué me espían, me investigan, me difaman; por qué la 'cofradía' pidió por televisión un cajón para mi hijo?"

"¿Por qué me espían, me investigan, me difaman; por qué la 'cofradía' pidió por televisión un cajón para mi hijo?"



Luego, advirtió a Irurzun: "lo voy a perseguir en todas las instancias para sacarlo de la justicia por todo el mal que le ha hecho". Como un latiguillo, periódicamente se dirigió al camarista preguntándole: "se acuerda del '83?". Según Ramos Padilla, en el marco de la causa "Operación puff", se investigó su participación en una jornada sobre derechos humanos.

"Lo voy a perseguir para sacarlo de la justicia", sostuvo Ramos Padilla ante Irurzun.



"Los derechos humanos se perdieron por usted y por Bonadio. Me da vergüenza decir estas cosas, pero me persigue un ex amigo que creí que peleaba por ellos", se lamentó. "No me gusta la doctrina Irurzun ampliada a los familiares y amigos; no me gusta que se detenga a alguien en pijama y se lo humille por televisión", dijo en alusión a la captura en su departamento de Puerto Madero del ex vicepresidente Amado Boudou.

Advirtió al camarista, que no le respondía: "va a pagar por lo que ha hecho sufrir a la gente", a la par que le recomendó recordarle a Bonadio que ya en septiembre le había indicado que se apartara de la "Operación Puf".



"Sanciónelo y apártelo, ésta es una causa para autocubrirse, porque en este expediente están las pruebas de todas las porquerías que han hecho en estos cuatro años". En su furiosa verborragia, tuvo un párrafo para el futuro: "Cristina Kirchner no va a hacer lo que ustedes hicieron porque nosotros respetamos la ley".

Para finalizar, remató la audiencia ante el viejo amigo con un "adiós, Martín, me das vergüenza".