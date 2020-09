El Diputado del Frente de Todos en la provincia de Salta, Juan Emilio Ameri, presentó su renuncia este jueves a última hora. El funcionario había sido protagonista de un auténtico escándalo sexual en plena sesión de la Cámara baja.

Ameri fue captado mientras manoseaba a su pareja, durante la exposición del legislador entrerriano Carlos Heller, en plena sesión del Congreso.

.

La misiva dirigida al titular de Diputados reza: "Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió".

Asimismo, aseguró estar "consciente de la responsabilidad que mi cargo representa". Es por eso que concluyó poniendo "a disposición" su "renuncia como diputado nacional".