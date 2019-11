Por Luciano Bugner

El viernes, en horas de la mañana, es la esperada cumbre en la CGT entre dirigentes sindicales y Alberto Fernández. Pero antes dicen presente las contracumbres, donde diversos sectores gremiales fijan postura de cara al encuentro con el presidente electo. Al unísono coincidieron en que el plenario será formal y sin mayores demandas para el líder del Frente de Todos.

Litros y litros de tinta se escribieron sobre las internas gremiales. Y si bien la foto del viernes no mostrará ello -se esperan más de 80 dirigentes sindicales- la película deja ver lo contrario. Tras el "no me invitaron" de Hugo Moyano, el camionero encabezará este miércoles una reunión en Smata, junto a sus pares del Frente Sindical.

La decisión del espacio es concurrir el viernes al histórico edificio de Azopardo, donde se desarrollará el encuentro de secretarios generales. Es claro que la resolución no conformó a todos los líderes gremiales. "Si me preguntás si quiero ir, te digo que no. Ir a sacarme una foto no suma nada. Pero ir a discutir un pacto social es otra cosa", propuso ante Crónica un dirigente.

"Humildad no es debilidad, sino fortaleza moral porque lo que se reclama es justo. Este gobierno nos hizo más daño que otros que tuvieron más tiempo", dijo este martes Hugo Moyano desde UMET, donde celebraron un nuevo aniversario del "No al ALCA". Con un guiño hacia una utópica reunificación del movimiento obrero, el dirigente resaltó la "esperanza de todos de sacar el país adelante. El esfuerzo de unidad es el compromiso que asumimos".

"En Argentina la flexibilización laboral no tiene espacio", resaltaron. Ya empezaron las indirectas para Alberto Fernández.

Haciendo un breve repaso histórico, en agosto de 2016 Hugo Moyano dejó, tras 12 años, la conducción de la Confederación General del Trabajo. Y tras idas y vueltas, en 2018 Camioneros dejó la banca en el consejo directivo de la CGT. Sin embargo su influencia en el movimiento sigue intacta.

A tal punto que, en las últimas horas, un encuentro con Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros, selló una nueva alianza resumida en un comunicado difundido mediante el cual Catheda (sindicato de energía que convocó al encuentro) pide "constuir y sumar cada uno desde su lugar".

En la casa de la central obrera también dirán presentes referentes del MASA, movimiento encabezado por el taxista Omar Viviani. Este martes, ante un grupo de periodistas, el anfitrión Norberto Di Prospero (APL); Juan Palacios (comunicaciones); Raúl Quiñones (tabaco); Marcos Castro (capitanes de ultramar); Osvaldo Iadarola (telecomunicaciones), y Juan Speroni, de la industria naval, confirmaron que escucharán a Alberto Fernández, y resaltaron la necesidad de "un pacto para reconstruir".

