El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, le pidió este jueves a la gente "no desalentarse" frente al constantes aumentos y consideró que "el camino es largo, pero la constancia tendrá sus frutos".

Esas declaraciones las realizó en un evento organizado por la "Council of the Americas" en la localidad estadounidense de Washington.

Sandleris disertó ante inversores en el citado evento y afirmó que el principal objetivo de la entidad bancaria que preside es "recuperar la estabilidad de precios".

"Frente a los últimos números de inflación no hay que desalentarnos, sabemos que el camino es largo pero la constancia rendirá frutos", declaró.

Por lo informado por el INDEC, el alza en el primer bimestre del año fue de 6,8 por ciento, con fuertes incrementos en alimentos, viviendas y combustibles.