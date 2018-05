Con el propósito de estrechar los vínculos bilaterales con el flamante gobierno de Cuba, que encabeza Miguel Díaz Canel, partió anoche rumbo a ese país caribeño una delegación encabezada por el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Según indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, los funcionarios argentinos serán recibidos en La Habana por el canciller local, Bruno Rodríguez Parrilla. Posteriormente se entrevistarán con el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y con algunos de los vicepresidentes del país. No se descartó que la comitiva argentina sea recibida por el propio Díaz Canel.

El jefe de gabinete confirmó su visita a la isla a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, al indicar que la misión buscará “trabajar cuestiones bilaterales”, y consignó también que el próximo martes estará de regreso en Buenos Aires para participar de una reunión del equipo de gobierno.

Esta semana, el Poder Ejecutivo formalizó la designación de Javier Figueroa como nuevo embajador en Cuba, que ocupaba hasta el lunes la embajada argentina en Sudáfrica, y reemplazará ahora a Ernesto Pfirter, quien a su vez volvió al país para jubilarse.

Argentina y Cuba mantuvieron una fuerte relación bilateral durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que incluyó incluso dos visitas históricas de Fidel Castro al país, la primera en 2003 y la segunda en 2006. Ahora la expectativa oficial es alcanzar un nuevo acercamiento a partir de la designación de Diaz Canel, quien representa un recambio generacional en el gobierno de la Revolución que se inició en enero de 1959.

Currículum de Díaz Canel Ingeniero electrónico de profesión y nacido en 1960, el flamante jefe de Estado cubano tomó posesión del cargo el pasado 18 de abril, tras ser designado por la Asamblea Nacional de Cuba. Su antecesor en el cargo fue Raúl Castro, hermano del fallecido Fidel Castro, el histórico líder de la revolución, que había dejado el poder en 2008 debido a su avanzada edad y por problemas de salud.

Tras graduarse en la Universidad Central de Marta Abreu, Diaz Canel se incorporó como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y más tarde, como cuadro de las juventudes del Partido Comunista Cubano (PCC), cumplió misiones internacionalista en Nicaragua. A partir de 1991 ingresó al Comité Central del PCC y, tras desempeñar varios cargos en la estructura de esa organización, se sumó en 2003 al Buro Político, a propuesta de Raúl Castro, por entonces comandante de las FAR. En 2009, asumió el cargo de ministro de Educación de Cuba y cuatro años más tarde accedió a la vicepresidencia del Consejo de Ministros, convirtiéndose en el número dos del régimen cubano. Al ser designado presidente, pronunció un discurso ante los miembros de la Asamblea en el cual reafirmó “los principios históricos de la Revolución”, y aseguró que Cuba “se mantendrá inalterable” en los lineamientos de su política exterior.