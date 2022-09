Este sábado la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que el brote de neumonía bilateral que causó la muerte a cuatro personas en la provincia de Tucumán fue causado por una bacteria llamada legionella.

"En cuatro muestras, tres respiratorias y una punción biopsia de uno de los fallecidos, se está aislando en la PCR una bacteria que se llama legionella y se está tipificando su apellido", dijo Vizzotti, quien añadió que se espera que esos resultados estén disponibles hoy.



Vizzotti ofreció una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud de Tucumán, donde estuvo acompañada por la representante en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jané Llopis.



"La sospecha es que sea un brote de legionella pneumophila", indicó, y aclaró que de "resta avanzar en lo que sería el diagnóstico final".



Vizzotti llegó este mediodía a San Miguel de Tucumán acompañada Jané Llopis, para informar junto al ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruíz, acerca de los resultados de los estudios realizados a las muestras enviadas por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán.



La titular de la cartera de Salud nacional explicó que "es una bacteria que se transmite por vía inhalatoria a través del agua o aire acondicionado".



"La misma tiene un tratamiento antibiótico y una resistencia importante en personas de riesgo, mayores de 50 años, tabaquistas, diabéticos y personas con inmunocompromiso o enfermedades respiratorias".



Hasta el momento se identificaron once personas afectadas por neumonía bilateral causada por legionela, en la clínica privada Luz Médica, de las cuales cuatro fallecieron.



"Lo que se identificó en cuatro pacientes era esta legionella y lo que se hizo desde el punto de vista sanitario, epidemiológico y evaluación clínica, fue definir que el brote era causado por esta bacteria", señaló Vizzotti.



"A partir de ahora se está derivando a los pacientes y generando las acciones en el sanatorio para identificar si está en el agua, por el agente de transmisión, y determinar cuáles son las acciones sanitarias para mejorar esa situación y que se pueda volver a utilizar el centro de salud para internación de personas sin ningún riesgo".



La ministra destacó que "en una semana se identificó la situación en forma oportuna, a partir de un trabajo conjunto entre Nación y provincia, transmitiendo la información de manera transparente".



Por su parte, Medina Ruiz informó que hasta el momento son once los pacientes que se registraron con esta enfermedad, "de los cuales cuatro fallecieron; cuatro permanecen internados, tres de ellos con asistencia respiratoria mecánica y tres que están en seguimiento domiciliario, ya que su cuadro clínico es menos complejo".



Esta mañana el Ministerio de Salud de Tucumán confirmó la muerte del cuarto paciente.



"Se trata de un paciente del sexo masculino de 48 años, con comorbilidades, que se encontraba internado en grave estado en el sector público", dijo el informe de la cartera sanitaria.



"En el foco común, que es el sanatorio, no hay ningún paciente que se haya contagiado por contacto estrecho, ni tampoco en otros focos", aclaró el ministro de Salud provincial.



El médico recordó que el sábado pasado "tomaron conocimiento de dos pacientes con neumonía bilateral que no estaban con etiología conocida de los 30 estudios que se pueden desarrollar en Tucumán y que venían del mismo lugar de trabajo", lo que les llamó "la atención y comenzamos a trabajar en la búsqueda activa de pacientes que reúnan las mismas condiciones y encontramos seis".



"Así fue como el lunes cotejamos que no eran ni Covid-19 ni gripe, influenza A y B, hantavirus", por lo que "el marte tomamos la decisión de dar a conocer esta situación epidémica nueva y generamos un plan de contingencia junto con Nación para evaluar la etiología", sostuvo.



En esa línea, "desarrollamos una estrategia de control de pacientes, decidimos el aislamiento sanitario del sanatorio privado y enviamos muestras al Instituto Malbrán", cuyos resultados fueron los comunicados hoy por la doctora Vizzotti.