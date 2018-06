Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

Con un acuerdo entre los jefes de los bloques de Cambiemos y Justicialista, el Senado postergó este martes una definición sobre el pedido del juez Claudio Bonadio de desafuero para Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto delito de encubrimiento del atentado a la AMIA, a través del memorándum firmado con Irán en 2013.

En una reunión de Labor Parlamentaria, los legisladores del oficialismo y de Argentina Federal consideraron que los plazos no vencen esta semana, por lo cual se cayó la sesión especial que se había pedido. Se explicó que se deben computar como hábiles los días desde la constitución de la comisión de Asuntos Constitucionales, ocurrida el 21 de marzo último.

Esa interpretación de los plazos estira una definición por lo menos hasta septiembre próximo, según el cálculo que hizo el jefe de la bancada macrista del Senado, Humberto Schiavoni, y también el radical Luis Naidenoff. Schiavoni detalló que los días se computarán como hábiles, por lo que los 60 que establece la Ley de Fueros para que la comisión se expida vencerán a fin de junio y los 180 para que el Senado lo resuelva en una sesión -con o sin dictamen-, recién se cumplirán sobre el final del actual período de sesiones ordinarias.

Réplica

Desde la bancada del Frente para la Victoria-PJ, referenciada en la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el senador Marcelo Fuentes rechazó la decisión, calificándola de "distracción". Dijo que fue una reacción por la derrota de la semana pasada en la votación por la ley que buscaba frenar los tarifazos en los servicios públicos. "Es una cuestión de chicos, perdieron el otro día y se llevaron la pelota", ironizó.

Además consideró que la cuestión "es abstracta", ya que en la causa judicial se produjeron las excarcelaciones de Carlos Zannini y Luis DElía. "En lugar de discutir sobre la vida de los argentinos estamos discutiendo plazos. No es serio", manifestó Fuentes y consideró que el pedido del juez Bonadio no habría prosperado porque el oficialismo "no tiene los números".

Fundamentos

El senador Schiavoni argumentó que "hay amplio consenso de casi todas las bancadas en que los plazos deben computarse en días hábiles", por lo que este jueves no se vence el plazo. El interbloque oficialista había pedido que en la comisión de Asuntos Constitucionales o en Labor Parlamentaria se adoptara un criterio sobre los plazos vigentes para tratar en un pleno del cuerpo el pedido de Bonadio, con lo cual se cayó la sesión especial que se había solicitado para la tarde de este martes.

Por su parte, el senador Naidenoff, presidente del interbloque Cambiemos, explicó que hubo acuerdo para "tomar como fecha de ingreso del pedido de desafuero el 21 de marzo, que es cuando se constituyó la comisión de Asuntos Constitucionales". Desde el bloque de senadores justicialistas indicaron que, con excepción del kirchnerismo, "todos los bloques estuvieron de acuerdo en que se computen días hábiles desde la fecha de ingreso del pedido judicial a la comisión".

Preventivamente, Cambiemos había pedido el viernes pasado una sesión especial para este martes, ante la posibilidad del vencimiento del plazo de 180 días establecido en la Ley de Fueros. El acuerdo entre las bancadas mayoritarias disipó dudas y postergó la definición del tema hasta la próxima primavera.