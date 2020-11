El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB), que conduce Sergio Palazzo, señaló esta tarde su "pesar" por el fallecimiento del banquero Jorge Brito en un accidente de helicóptero en Salta, y se "solidarizó" con su familia en "su dolor, a pesar de que en esta hora ninguna palabra alcanza".



Palazzo sostuvo en un comunicado que desde "visiones distintas y representaciones encontradas, con él siempre prevaleció la voluntad de diálogo, la franca exposición de opiniones y el mutuo respeto, que permitieron hallar caminos de superación de muchos conflictos".



Para el titular de la Asociación Bancaria, Brito -quien fue presidente del Banco Macro- fue "indudable líder de la cámara empresaria Adeba, más allá de lo formal", y también destacó que su muerte "es sin duda una gran pérdida para el mundo empresarial".

.

"No solo por ser un destacado referente, sino por ser generador de debates y mesas de diálogo multisectoriales, en las que tuvo siempre lugar el sindicalismo y, en particular, la Bancaria", sostuvo Palazzo, para quien Brito tuvo siempre "un singular respeto en momentos muy difíciles", admitió el dirigente gremial.Palazzo agregó que en esta jornada, en el día conmemorativo de la Soberanía Nacional, "no es posible olvidar su compromiso con la causa Malvinas, que manifestó en la promoción del retorno a ese suelo patrio de los bancarios veteranos de guerra, en momentos en los que era necesario reafirmar esa reivindicación nacional"."Por todo ello nuestro reconocimiento y agradecido testimonio", concluyó Palazzo.