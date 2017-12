El mandatario estuvo en Animales Sueltos, y dejó frases referidas principalmente a las Reformas que el Ejecutivo planteó durante las últimas dos semanas, que generaron conflictos frente a la Plaza de los dos Congresos, e incluso tres días consecutivos de cacerolazos en contra de la administración de Cambiemos "nosotros vamos a terminar nuestro gobierno, como corresponde. Por supuesto que todos tienen miedo, el que no teme es un loco, pero hubo una utilización política de estos temas".

Inmediatamente, Macri intentó llevar tranquilidad a los jubilados, luego de la polémica aprobación de la Ley de Reforma Previsional "con esta fórmula y el ajuste trimestral, los jubilados van a estar infinitamente más seguros y protegidos de cualquier cosa que pase en la Argentina. Puedo asegurarles que van a cobrar más que la inflación, no van a perder como sucedió antes".

Otro de los ejes de la conversación se centró en la pobreza, y al respecto afirmó "trabajo todos los días para estar conectado con la realidad, hablo con todas las personas que trabajan cerca de nosotros, el argentino medio quieren que recuperemos la cultura del trabajo, no quiere que el que tomó el atajo, el que evade impuestos, el que contamina el medio ambiente, le vaya bien. Esos no merecen que les vaya bien. A tgravés de los años, aprendimos que no somos más vivos que los demás. Argentina no puede tener estos niveles de pobreza que tiene hoy".

El presidente fue tajante cuando se le consulté por el balance al terminar su mandato "si cuando termina nuestro gobierno no pude reducir la pobreza, habré fracasado. Mi objetivo fundamental es reducir la pobreza".

Finalmente dio conceptos para los gobernadores, que resultaron fundamentales para influir en los legisladores a la hora de las votaciones de las leyes "hubo gobernadores que cumplieron su compromiso y otros que no, cada uno debe hacerse cargo de lo que firma y respetarlo, si uno se compromete debe cumplir".