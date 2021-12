Un grupo de sindicalistas de la CGT y la CTA de los Trabajadores repudiaron la persecución gremial planteada por el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas. En conferencia de prensa además anunciaron que se presentarán como querellantes ante la Justicia y elevarán el caso ante la OIT, según resumió el triunviro cegetista Pablo Moyano.

Villegas, según denunció la AFI a partir de la difusión de un video grabado en 2017, aparece en una reunión con otros funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal, empresarios y el intendente de La Plata Julio Garro, expresando que de ser por él crearía "una Gestapo para terminar con los gremios". "La persecución sindical no fue hacia dos o tres dirigentes, sino que el objetivo era destruir el movimiento obrero", dijo el camionero.

Moyano además realizó una comparación histórica y se preguntó: "¿Qué diferencia hay entre Villegas y el ex ministro de Trabajo de la dictadura militar Horacio Liendo, si en el 76 desaparecían las comisiones internas y en 2017 este animal de Villegas dice que hay que desaparecer a los sindicatos?".

"Silencio atroz"

Por su parte el anfitrión de la reunión y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, apuntó al "atronador silencio de la ex gobernadora María Eugenia Vidal sobre hechos de su gobierno". El también legislador del Frente de Todos consideró que no pueden existir dudas sobre la estrategia explícita para el armado de causas y definir operativos para perseguir a sindicalistas. "Esto no puede quedar impune ni pasar como un hecho menor", argumentó Yasky acotando que Vidal es cómplice de la trama que quedó al descubierto.

En cuanto a enfoques y escenario del movimiento obrero quedó de manifiesto que este pronunciamiento conjunto quedó a cargo desde las organizaciones sindicales que mejor relación conservan con el ala K del oficialismo.

El referente de Smata Mario "Paco" Manrique expresó que "estas son las formas y herramientas que utiliza el PRO y la derecha más rancia de la Argentina para lograr su objetivo. Si Juan Pablo "Pata" Medina (ex líder de la Uocra La Plata) se equivocó y pagó con la cárcel, a Macri le corresponde lo mismo".

Por su parte desde el Suteba, su secretario general, Roberto Baradel, dijo que hubo "un plan sistemático para perseguir trabajadores cuyos principales responsables fueron Vidal y Macri. A los que no nos podían procesar nos perseguían y amenazaban. Hacían un linchamiento mediático", remarcó.

En la reunión también estuvieron presentes Roberto Pianelli ( Metrodelegados); Claudio Marín (telefónicos); Graciela Aleñá (Viales) y Adriana Monje (Udocba), entre otros.