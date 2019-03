“Vamos a unirnos peronistas y no peronistas, vamos a hacer un frente polític. y social, vamos a desplegar las alas de ese frente, vamos a decirles que no venimos a una batalla cultural, lo que está en cuestión ahora es cambiar el modelo político y social, vamos a parar el hambre, la indignidad, devolverle a la gente el trabajo, promover la ciencia y la tecnología argentina, hacer participar a los ciudadanos en la política de seguridad y contra el narcotráfico, atender a nuestros muchachas y muchachos”, aseveró el precandidato Felipe Solá al concluir el Congreso Provincial del Movimiento Evita en la Fábrica Recuperada SUIN, ubicada en Lanús Oeste.

Fernando "Chino" Navarro, en nombre del Movimiento Evita de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que ante el crecimiento de la pobreza y la desesperación de los argentinos se propone una alternativa electoral que espera que cuente con el respaldo de otros sectores.

Navarro, candidato a gobernador, destacó que Solá no viene con revancha, sino a promover el trabajo argentino. Agregó que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires "puede mirar de frente a cualquier vecino".

Por su parte, el diputado nacional indicó que ante el empobrecimiento, desesperación y enojo hay otro destino que le permitirá a la Argentina salir adelante.

"Hay mucha gente enojada y que piensa que no hay otro destino, están equivocados, hay otro destino, los pueblos no quiebran, la Argentina va a salir adelante, pero para eso necesita una conducción y por eso estoy recorriendo el país como precandidato a presidente, porque tengo experiencia en un momento terrible como fue la crisis del 2001 y 2002 cuando tuve que asumir como gobernador. Lo importante es devolverle a la gente la esperanza, un gobierno que crea en ellos, que crea en los argentinos, no que crea en los Ceos que vienen de afuera o en el Fondo Monetario, que sepa defender el trabajo y que ponga a la Argentina de pie, vamos a tardar, puede ser pero lo vamos a lograr y es unidos con todos, con los que votaron en contra de Macri, con los que votaron a favor y hoy se sienten desilusionados por esta situación, para nosotros todos valen uno, todos son necesarios para el triunfo", dijo el líder de Red x Argentina.

"El Movimiento Evita comprende que para defender a los más humildes hay que buscar la unidad", señaló Solá, quien aplaudió la organización del Movimiento en los barrios y villas.

En el encuentro participaron los intendentes Gustavo Menéndez, Alberto Descalzo, Gabriel Katopodis, Gustavo Arrieta, Leonardo Nardini y Andrés Watson. También asistieron Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie y los diputados nacionales Fernando Ascencio, Horacio Pietragalla y Luana Volnovich.