La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, habló este mediodía con Chiche Gelblung y brindó detalles de las modificaciones que el Gobierno de la Ciudad realizará en los protocolos escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.

La titular de la cartera educativa se refirió al anuncio de hoy a la mañana que encabezó el jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, que implica la flexibilización de los protocolos contra el Covid-19 en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires.

Acuña destacó las medidas más importantes que estarán vigentes en el comienzo de clases. Estas son la eliminación del sistema de burbujas, el abandono del aislamiento obligatorio por contacto estrecho y la limitación del uso obligatorio de barbijos para niños y adolescentes desde cuarto grado en adelante. Además, aseguró que no pedirán el pase sanitario.

“Lo que nosotros estamos buscando es recuperar la normalidad para los chicos que les quitamos hace dos años. Recuperar los espacios como los conocían y eso significa por ejemplo eliminar el concepto de protocolos en la escuela. Obviamente vamos a seguir cuidandonos pero no con protocolos rigurosos e inflexibles como teníamos hasta acá”, explicó la ministra.

Con este objetivo, la Ciudad implementará la eliminación de las burbujas que funcionaron durante todo el 2021. “Antes se organizaban las aulas de manera que los chicos no podían cruzarse en los recreos, no podían transitar por espacios comunes con otros estudiantes que no sean de su burbuja”, detalló Acuña.

En la misma línea, contó que también desaparecerá el concepto de caso sospechoso y el de aislamiento comunitario. “Antes un chico que presentaba mocos por ejemplo, era un caso sospechoso y se tenían que aislar todos. A partir de ahora solo se aisla la persona que da positivo de Covid”, aclaró y añadió: “El testeo es responsabilidad de las familias”.

Según informó la ministra, hubo 27 mil casos positivos en las escuelas de la Ciudad a lo largo del año pasado, de las más de 700 mil personas que transitan en todo el sistema escolar. Del total se tuvieron que aislar la mitad por más de 10 días, provocando una tensión en el sistema educativo.

“El esfuerzo enorme que se hizo para tener más días de clases y llegar a un calendario de 192 días terminó haciendo que muchos perdieran jornadas por ser caso sospechoso”, señaló la funcionaria de Cambiemos.

Barbijo desde cuarto grado

Durante su entrevista con Chiche, Acuña también profundizó sobre la cuestión de los barbijos obligatorios. “Todos los chicos de jardín, primero, segundo y tercer grado no necesitan usar barbijo de forma obligatoria. Lo planteamos de esta manera porque quizás hay familias que todavía tienen temor, y no queremos ir por sobre la confianza de las familias, entendemos que cada uno tiene sus tiempos”, dijo.

Los alumnos de cuarto grado en adelante deberán continuar el uso obligatorio de barbijo en los colegios.

Sin embargo, insistió que desde su ministerio desaconsejan su uso por considerarlo una “barrera de aprendizaje” en esta primera etapa de los chicos de jardín y primer ciclo de la primaria. Acuña justificó su decisión al afirmar que “esta etapa es donde aprenden a leer y a escribir, cuando empieza el proceso de alfabetización que requiere fundamentalmente todo lo que tienen que ver con el sonido, con lo fonológico. Es importante que se puedan pronunciar bien las sílabas, que se escuchen cuando lean en voz alta, cuando pronuncien”. En este aspecto indicó que se trata de un hecho “comprobado” y que hay “muchos estudios que así lo demuestran”.

En tanto, los niños de cuarto grado en adelante, así como los alumnos de secundaria van tener que continuar utilizando el barbijo “un tiempito más”. “Sé que hay muchas familias que nos piden que lo eliminemos pero hay otras que nos piden que no lo hagamos. Nosotros por ahora vamos a seguir exigiendolo en espacios cerrados, no así para los recreos y espacios abiertos. Esto será así hasta que logremos que baje la curva de contagios”, adelantó la ministra.

Vacunas

Al ser consultada por el pase sanitario en las escuelas, Acuña aseguró que no se solicitará a docentes ni alumnos y que el esfuerzo de la cartera de Salud va a estar puesto en que se cumpla el calendario de vacunación obligatorio. “En los últimos dos años bajó la tasa de vacunación que se ponían a los 3, a los 6 y a los 11 años. Estamos yendo con los centros de salud y con los hospitales a las escuelas para cumplir con el calendario de vacuna obligatorio. La vacuna contra el Covid no está dentro de este calendario”, advirtió.

Respecto a los docentes, la funcionaria afirmó que la tasa de adherencia en este grupo es superior al de la población general de la Ciudad. “Todos los mayores de 18 años están vacunados con doble dosis en un 95%, en los docentes llegamos al 97% y todos los que se han inscripto ya recibieron la convocatoria para la tercera dosis. Casi el 70% ya tiene la dosis de refuerzo y se espera que en los próximos días se va a completar el 100%”.

La pandemia silenciosa

Según Acuña, el impacto emocional y psicológico que tuvieron los últimos dos años en los chicos dio lugar a una “pandemia silenciosa” entre los menores. “Mucho tuvo que ver con el aislamiento y el encierro que fue mayor al de los adultos. Pero además tuvo que ver con que les hicimos cargar en sus espaldas las dudas de una enfermedad que a ellos no los afectaban, les dijimos que ellos eran bombas químicas que podían contagiar a sus abuelos, que llevaban en la mochila de la escuela el virus”, insistió la ministra.

“En cualquier centro de salud te van a decir que aumentaron los trastornos de alimentación, los trastornos de sueño, del comportamiento, de ansiedad y todo tiene que ver con el peso que le pusimos de la enfermedad. Por la sobreinformación que hay en los hogares, los hemos cargado a ellos con la responsabilidad de enfermar a sus familias. De ese lugar tenemos que salir”, aseguró Acuña.

Salario docente

Como ocurre cada año, el comienzo de clases se ve atravesado por la negociación del salario docente. La funcionaria explicó que el miércoles se realizará un encuentro con todos los sindicatos para la discusión paritaria y que no esperan que vaya a ser un motivo de conflicto o que perjudique el inicio del ciclo lectivo.

En este aspecto, Acuña brindó datos sobre los sueldos actuales que ganan los docentes en la Ciudad. “Hoy sin antigüedad están en 55 mil pesos por una jornada simple y 110 mil pesos en mano, de bolsillo por una jornada completa. Y con un promedio de antigüedad de 10 años deben estar en 67 mil más o menos por las cuatro horas de una jornada simple. Para una jornada completa es el doble”.