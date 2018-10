La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, por unanimidad, un proyecto de Comunicación para apoyar la decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar el reajuste de la tarifa de gas, ya que el Estado y las empresas, a medias, se harán cargo del aumento a partir de octubre del año que viene.

La iniciativa contó 63 votos a favor, plantea dejar sin efecto la resolución 20/2018 por la cual la Secretaría de Energía estableció fijar el precio del servicio a partir de enero próximo un aumento adicional en 24 cuotas, para compensar a las empresas distribuidoras a causa de la devaluación.

Aunque el Frente para la Victoria cuestionó la medida y anunció que iba a votarla en contra, finalmente dio el visto bueno, tras una reunión que mantuvieron este mediodía con el ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio.

“Se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante negociaciones con las empresas proveedoras de gas natural, sin costo para los usuarios”, señala el expediente.



El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, afirmó que "ante lo complejo de la situación, dejar atrás la una resolución que aún no está vigente es un acto potente del Congreso".



El senador formoseño también defendió al Poder Ejecutivo, cuestionando la política energética de los gobiernos kirchneristas al decir que el de Mauricio Macri "se hizo cargo de un país que en 2008 importó gas por un valor de quince mil millones de dólares”.

"Se invirtieron 85.000 millones de dólares en materia de subsidios. Ese fue el costo de los últimos diez años", aseguró.

Cristina Fernández de Kirchner, en cambio, cuestionó la decisión del Ejecutivo porque, según argumentó, no es "justo ni equitativo".



"Escucho que dicen que los usuarios no se van a hacer cargo. Pero, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Macri? ?¿Iguacel? ¿De donde creen que va a salir la plata?”, preguntó la senadora y agregó: "nosotros no lo vamos a votar".



En tanto, el jefe del bloque peronista, Miguel Angel Pichetto, elogió la “decisión inteligente” del Poder Ejecutivo de no aplicar la suba de la tarifa de gas.



"Es un hecho institucional muy importante del Senado haber intervenido y que haya forzado una reflexión inteligente, prudente” del Gobierno nacional, reflexionó Pichetto.



Al respecto, el legislador peronista agregó que el Poder Ejecutivo “por primera vez hace un abordaje de la realidad".